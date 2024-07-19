Бегают с топорами, расстреливают детей и убивают женщин: по России прокатилась волна преступлений "героев СВО"

Вернувшиеся с войны в Украине российские оккупанты совершают сотни тяжких преступлений, включая убийства и изнасилования, уже на территории РФ. Вызванный этим резонанс вынудил Кремль настойчиво рекомендовать подконтрольным СМИ не рассказывать об этом. Однако информация все же просачивается.

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В сегодняшнем материале OBOZ.UA – о новых преступлениях "героев СВО", с которыми столкнулись россияне.

Убийцы на свободе

33-летний наемник так называемой ЧВК "Вагнер" Александр Тюмаков после возвращения из Украины в Приморский край РФ задушил, а затем сжег в автомобиле свою односельчанку – мать трех детей. Свои мотивы он объяснил личным конфликтом с убитой.

Тюмакова завербовали в "Вагнер" из колонии, где он отбывал десятилетний срок за разбой, уничтожение чужого имущества и убийство беспомощного человека. А ранее он уже был судим за мелкие кражи.

За убийство женщины суд вынес ему мягкий приговор – всего семь лет колонии. Смягчающим обстоятельством посчитали то, что он убивал украинцев и получил за свои "подвиги" три медали.

Отметим, что Тюмаков убил женщину всего спустя три месяца после возвращения домой. Этого бы не случилось, если бы его не помиловал личным указом Владимир Путин.

А в Саратовской области экс-"вагнеровец" Раиль Хайров убил и ограбил муэдзина – служителя мечети. 36-летний оккупант вернулся домой из Украины, куда попал прямиком из колонии. В 2019 году ему дали 11,5 лет за убийство и поджог автомобиля с телом жертвы.

Хайров был в долгах, а чтобы рассчитаться с кредиторами, он решил ограбить служителя мечети Ибрахима Исиняева. Последний занимался закупкой мяса и животных. Хайров позвонил и, представившись выдуманным именем, предложил несколько быков в Саратовской области. Муэдзин забрал наемника на своей машине. Хайров потребовал у него деньги, но мужчина отказал и тогда "вагнеровец" ударил его ножом в сердце, а затем забрал у своей жертвы 300 тысяч рублей.

В родном селе Муратовка Хайров сменил машину, вернулся на место преступления и поджег "Газель" служителя мечети. Его тело он отвез в Ульяновскую область и сбросил в реку. Затем убийца отправился на автобусе в "ДНР", где он собирался снова записаться добровольцем на фронт. Позднее его задержали в Донецке, теперь он находится в СИЗО.

Взялись даже за детей

Беспрецедентное даже для России ЧП произошло 12 июля в хуторе Угольском Серафимовичского района Волгоградской области. Вернувшийся из Украины оккупант Иван Дьяконов открыл огонь по группе детей в возрасте от 9 до 13 лет.

48-летнему контрактнику не понравилось то, что дети… слушали музыку. По словам местных жителей, дети с музыкальной колонкой шли мимо дома, где проходило застолье с участием приехавшего с фронта в отпуск оккупанта и его брата (бывшего участника войны с Украиной).

Оккупанты вышли на улицу, Дьяконов перезарядил оружие – это увидели дети и стали убегать. По их словам, сначала шли прерывистые выстрелы, после чего началась стрельба очередями. В результате был ранен 12-летний мальчик, который сейчас находится в местной больнице.

Полицейские прибыли по вызову лишь спустя час. Некоторое время они не заходили в дом к военным, так как "боялись, что те начнут стрелять".

А в Краснодарском крае РФ экс-наемник ранил ножом пятиклассника.

31-летний Юрий Якубенко проник в дом жителей станицы Тамань. Владельцы дома спали, в том числе 12-летний Максим. Якубенко схватил нож и ранил в грудь школьника. Родные мальчика попыталась задержать преступника, но тому удалось сбежать. Через несколько часов после этого Якубенко был задержан полицией. Выяснилось, что ранее он уже был судим за убийство и кражу.

В 2023 году он подписал в тюрьме контракт с ЧВК "Вагнер" и отправился в Украину. Вернувшись с войны, оккупант получил амнистию и приехал на родину в Тамань.

А в Орле помилованный "вагнеровец" совершил сразу два преступления.

29-летней Владислав Астапов уже был судим за грабеж и жестокое избиение. Из колонии он завербовался на войну и получил помилование от Путина.

Вернувшись домой, Астапов надругался над девятиклассницей. Кроме этого, его обвиняют в вымогательстве. Преступник находится в СИЗО.

Назад в каменный век

На территории РФ оккупанты устроили "эпидемию" нападений с топором. Почему именно это орудие – необъяснимо, однако факт налицо.

Например, в Санкт-Петербурге военнослужащий российской армии напал на сотрудника гипермаркета "Лента" и нанес ему 9 ударов топором.

Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу. Врачи диагностировали у него множественные раны, контузию черепа, переломы свода черепа и нижней челюсти.

Конфликт произошел на почве ревности. Слетевший с катушек оккупант сейчас находится в СИЗО.

А в Челябинской области вернувшийся с войны оккупант взял топор и отправился выбивать долги. По дороге зашел в магазин за пивом. Продавщица испугалась вооруженного мужчину в балаклаве и нажала тревожную кнопку. Оккупант успел украсть бутылку с алкоголем, охранники его догнали и передали полиции.

Суд взял во внимание российские государственные награды, полученные наемником на преступной войне, и дал ему всего 5 лет условно. В бэкграунде оккупанта – срок за убийство, но в 2023 году он отправился на фронт и был помилован.

Показательно, что суды в России регулярно смягчают оккупантам наказание за "патриотизм". К смягчающим обстоятельства относят участие в войне или желание участвовать в войне против Украины.

Увековечили память насильнику

По данным российских оппозиционных журналистов, вне зоны боевых действий участники войны в Украине убили уже более 120 россиян. Количество изнасилований, разбойных нападений, домашнего насилия – и вовсе зашкаливает. Тем не менее в России продолжают чествовать таких вот "героев СВО", устроивших террор уже своих соотечественников.

Один из последних случаев – "вагнеровцу", изнасиловавшему женщину, в республике Коми открыли мемориальную доску. В честь этого в селе состоялся "торжественный митинг".

Попова осудили на 3,5 года колонии за изнасилование женщины. В решении суда говорится, что он воспользовался беспомощным состоянием потерпевшей, страдающей "психическим расстройством в виде легкой умственной отсталости".

Ну что же, какая страна – такие и "герои".