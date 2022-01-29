Касательно трагедии в Днепре.

Я не эксперт и не буду как многие, высказываться, почему и как так произошло. Экспертную оценку могут дать только специалисты. Вся массовая истерия о том, что в Нацгвардии издеваются и обижают детей – это кому-то выгодная истерия. Очень много в комментариях ботов.

С 14 года я волонтёр и видела сотни срочников и военных всех подразделений. Очень много срочников проходят лечение и много лежат в палатах с ранеными. Так вот я вам скажу, что ни разу за столько лет я не слышала, чтобы над ними издевались. Мало того, эти парни как правило спортивные, сильные и в весьма хорошем настроении.

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Ребята часто нам помогали и помогают и не помню я, чтобы среди них были конфликты. Их много и они не ходят по одному.

Летом был ужасный инцидент. Весной в госпиталь привезли раненого морпеха, без руки и слепого, подлечили пару месяцев и отправили на реабилитацию. Там с ним лежал срочник, который украл у слепого через приложение деньги.

Таких историй немало, и я их знаю, поверьте.

Поэтому не надо кричать, что командиры сволочи. Разные командиры, очень много достойных профи.

По данной ситуации такое ощущение закрадывается, что идёт дискредитация Нацгвардии, а во время угрозы полномасштабной войны это крайне плохо для нашей страны и армии. Рашисты уже трубят по всем каналам.

Я прошу всех взять себя в руки. Произошла страшная трагедия, идёт следствие. Не надо вмешиваться и высказывать своё " экспертное" мнение о том, что дитё довели. Совсем на это не похоже.

Всем надо успокоиться и не вестись на вбросы и провокации