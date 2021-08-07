Расследователь Bellingcat – о фильме по "вагнергейту": хотим услышать версию государства. Видео

Расследователи интернет-издания Bellingcat, которое занимается журналистскими расследованиями и сейчас изучает обстоятельства сорванной операции по задержанию наемников российской ЧВК "Вагнер", до сих пор не выяснили, почему операция была отменена в последнюю минуту. Они хотят услышать версию государства.

Об этом заявил в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" расследователь Bellingcat Христо Грозев. Возможные сроки публикации расследования он назвать не смог, так как постоянно происходит отсрочка (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца новости).

"Наше расследование по факту – была операция или ее не было – завершено. Мы видим операцию, которая реально произошла. Мы не хотим, чтобы это было однобокое расследование, чтобы мы описали только наше видение и тех участников операции, которые согласились с нами общаться", – подчеркнул он.

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Грозев подчеркнул, что расследователи хотят услышать версию государства.

"Потому что даже если операция была, и она была подготовлена, есть вероятность, по которой государство легитимно могло бы ее остановить, по разным причинам. Пока мы не можем получить ответ, какие это могли быть причины, приведшие к возможному прекращению", – отметил он.

Среди нелегитимных причин он назвал нежелание ссориться с Россией или создавать личные угрозы. Легитимной же мог быть четкий расчет, что риски от этой операции могут быть больше, чем ее преимущества.

Грозев подчеркнул, что Bellingcat беспокоит вопрос: что же привело к отмене операции в последнюю минуту?

"Расследование обязательно будет опубликовано. Хочу сказать, что нет какой-то структуры, которая могла бы нас повлиять, чтобы мы остановились или замедлились", – подчеркнул журналист.

По его словам, замедление происходит только потому, что ему "не хватает рук" и он не может получить ответы на некоторые вопросы.

"Но невозможно, чтобы кто-то на нас повлиял", – заверил Грозев.

Напомним, ранее в Bellingcat сообщали, что должны обнародовать фильм, посвященный провалу спецоперации по захвату боевиков ПВК Вагнера, в первом квартале 2021 года. Тогда Христо Грозев анонсировал первую часть расследования, где должны были обнародовать доказательства существования спецоперации, которую разработало Главное управление разведки Министерства обороны совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины.

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