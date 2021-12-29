Расследование по 'Межигорью' завершено: резиденцию Януковича передали АРМА

Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование о завладении резиденцией "Межигорье". Фигурантами в нем являются сбежавший из Украины бывший президент Виктор Янукович и его сын.

Об этом сообщается на сайте НАБУ. Недвижимость и транспортные средства, которые находятся там, по решению суда передали агентству по вопросам обнаружения, розыска и управления активами, полученными путем коррупционных преступлений (АРМА).

29 декабря защите предоставлен доступ к материалам уголовного производства. Затем их передадут в суд.

По данным следствия, в 2002-2013 годах Янукович совместно с сыном завладел земельным участков 104 гектара, сооружениями и другими имуществом комплекса отдыха "Пуща-Водица" урочища "Межигорье", а также домом Новых Петровцах.

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Все имущество было арестовано и передано АРМА.

Напомним, что 25 августа Высший антикоррупционный суд разрешил заочное расследование против фигурантов, что позволило завершить следствие. Подозреваемым избрали меру пресечения в виде содержания под стражей также заочно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2021 года Апелляционная палата ВАКС отказывалась заочно арестовать Януковича по делу о Межигорье. Также в октябре 2020 суд отказал в избрании меры пресечения бывшему президенту по этому же расследованию.