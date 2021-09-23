Расследование НАБУ с участием Грабовского вошло в топ-3 уголовных дел о коррупции в "оборонке" – СМИ

В Запорожских СМИ набирает обороты скандал о коррупции в "оборонке" с участием Владислава Грабовского. Утром 20-го сентября ведущие региональные СМИ опубликовали статьи по делу НАБУ c участием Грабовского.

По версии издания Наші Гроші расследование НАБУ с участием Владислава Грабовского входит в ТОП-3 уголовных дел о коррупции "оборонке".

Напомним, команда авторитетных журналистов программы "Схемы" считает, что Владислав Грабовский является совладельцем компании Fuerteventura Inter LP, которая фигурирует в расследовании НАБУ о коррупции при поставке 1 млн патронов 23-го калибра из Украины в ОАЭ в 2015 году на сумму в $14 млн.

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В журналистском расследовании программы "Схемы" (проект Радио Свобода и UA:Перший) сообщается, что государственное предприятие Укринмаш (входит в структуру Укроборонпрома) выполнило контракт на поставку оружия в ОАЭ при посредничестве "агента" – британской компании Fuerteventura Inter LP, принадлежность половины которой СМИ приписывают Владиславу Грабовскому. По словам журналистов, комиссия "агента" составила почти $2 млн (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Однако в решении Соломенского суда г. Киева утверждается, что следствие НАБУ установило, что Fuerteventura Inter LP посреднические услуги фактически не оказывала.

Согласно тому же решению Соломенского суда, свидетель по делу дал показания НАБУ о том, что "должностные лица ГП ДГЗИФ "Укринмаш", достоверно зная об отсутствии фактического выполнения агентского соглашения со стороны компании Владислава Грабовского, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, используя служебное положение вопреки интересам службы, незаконно и безосновательно провели оплату по указанному выше агентскому договору" (прим. - в пользу компании Владислава Грабовского и его партнеров).

Получить комментарии у Владислава Грабовского журналистам не удалось. Расследование продолжается.

В 2020 году правозащитник Валерьян Горбачев в своей статье заявил о том, что Владислав Грабовский работал на Евгения Анисимова - криминального авторитета "экс-смотрящего" в Запорожье времен Януковича. Вероятно старые кадры Януковича продолжают разворовывать оборонную промышленность страны.