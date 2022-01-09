Распространял пропаганду: на Сумщине АТОшника осудили за лайки в "Одноклассниках"

В Сумской области вынесли приговор бывшему участнику войны на Донбассе, которого обвиняли в распространении пропагандистской открытки в запрещенной соцсети "Одноклассники". Теперь военный должен выплатить штраф в размере 4250 гривень.

Соответствующий документ появился в Едином государственном реестре судебных решений. В нем сказано, что в 2020 году 56-летний мужчина лайкнул и поделился публикацией – агитационной открыткой с изображением советского герба, звезды с серпом и молотом, надписи "Один народ" и современных флагов России, Украины и Беларуси.

Публикацию просмотрели 66 человек, а один – поставил отметку "нравится". "По ссылке содержится публичный призыв-обращение к неопределенному кругу лиц, вероятно, украинцев, разделяющих взгляды автора, свергнуть действующую власть для объединения трех народов по принципу триединства", – сказано в документе.

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Действия мужчины квалифицировали по ч. 2 статьи 109 УК Украины – распространение материалов с призывами к совершению умышленных действий с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти.

Военного признали виновным и назначили штраф в сумме 4250 гривень. Также он должен оплатить расходы по судебной экспертизе стоимостью 6537 гривень.

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