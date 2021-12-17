Расправился с женой и дочерью-малюткой из-за долгов: суд поставил точку в трагедии на Буковине

Верховный суд поставил точку в деле о двойном убийстве, которое произошло в Черновицкой области: Петр Пасюк убил свою жену и полуторогадоволую дочку и теперь до конца жизни проведет в тюрьме. Трагедия потрясла людей, которые знали эту многодетную семью, ведь мужчину до этого даже ставили в пример: мол, не каждый оформит декретный отпуск и будет заниматься младенцем.

Подробнее о резонансном деле читайте в материале OBOZREVATEL.

Петр Пасюк и Анна Гончарук жили в с. Заволока Сторожинецкого района – под Черновцами. Мужчина работал охранником, в супермаркете, женщина – учительницей младших классов.

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У Анны за плечами был неудачный брак и двое девочек-погодок – Диана и София. Петр относился к дочкам своей гражданской жены как к своим, любил девочек и заботился о них. А потом в семье появился и общий ребенок – Марийка.

В результате болезни малышка утратила слух (диагноз – двухсторонняя сенсорная глухота). Но в столице врачи дали надежду: если прооперировать и поставить современный аппарат, ребенок снова услышит папу и маму.

Деньги собирали всем миром: Петр Пасюк даже обращался к в местные СМИ и это помогло: собрали более 700 тысяч гривен. Местные жители говорят, что часть необходимой суммы мужчина взял в долг.

Спустя пару лет в семье появилась еще одна дочка – Антонина. Финансово стало тяжелее, да и в Петра с работой было нестабильно. Потому на семейном совете решили, что декретный отпуск оформит он, а Анна продолжит преподавать в школе – в соседнем селе Михальча.

В Заволоке OBOZREVATEL рассказали, что Петра местные женщины даже ставили своим мужьям в пример: ведь не каждый будет возиться с младенцем, стирать пеленки – на памперсы денег просто не было. К тому же за обслуживание слухового аппарата Марийки нужно было каждую неделю платить по 800 гривен.

Тем не менее семья справлялась с трудностями и воспитывала дочек. Не сидели в четырех стенах: выбирались с друзьями на пикники, ходили с девочками на разные мероприятия, готовились к утренникам, а на выходных обязательно в церковь. Семья была благополучной, никто не увлекался спиртным.

Трагедия произошла 12 марта 2020 года. Рано утром в полицию позвонил Петр и сказал, что убил жену с дочкой. Правоохранители сначала даже не поверили, однако это оказалось страшной правдой.

Сам мужчина рассказал, что сначала убил свою жену Анну, а когда проснулась маленькая Тонечка, то решил убить и ее. Ребенок "просто невовремя проснулся", а своим плачем мог разбудить старших сестер.

Отец смог лишить жизни малютку только со второго раза. Старался все делать тихо, чтобы не проснулись три другие дочки – двери в комнату забаррикадировал.

Потом вышел на улицу и пытался повеситься, но веревка оборвалась. И тогда позвонил в полицию.

Следователям мужчина рассказал, что в семье в последнее время участились ссоры из-за долгов: жена его якобы ругала. Вечером накануне трагедии произошла очередная ссора. Но самое главное – наседали кредиторы. И тогда мужчина подумал, что если их с женой не станет, то все закончится. Он поставил будильник на 4:30 утра и приготовил топор...

Убийца просил суд сурово его не наказывать: мол, раскаялся и хочет растить шестилетнюю Марийку, у которой серьезные проблемы со здоровьем. Однако в апреле 2021 года Сторожинецкий районный суд Черновицкой области приговорил 39-летнего Петра Пасюка к 15 годам лишения свободы за убийство Анны и маленькой Тонечки.

Однако прокурор отдела защиты интересов детей и противодействия насилию Черновицкой областной прокуратуры Татьяна Король подала апелляционную жалобу на на приговор. Она просила Черновицкий апелляционный суд отменить приговор суда первой инстанции (в связи с несоответствием назначенного наказания степени тяжести уголовного правонарушения) и вынести новый – вместо 15 лет лишения свободы приговорить Пасюка к пожизненному заключению. Что, в итоге, и получилось.

Однако с таким "суровым" решением не согласился мужчина, совершивший двойное убийство – он обратился в Кассационный суд в составе Верховного суда. Однако, как стало известно 15 декабря, суд высшей инстанции подтвердил правильность последнего приговора – оставил его в силе.

Теперь Петр Пасюк всю свою жизнь проведет в тюрьме. А тремя сестричками, оставшихся и без матери, и без отца, сейчас занимаются бабушки.