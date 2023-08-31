Распивали алкоголь на даче: в Полтавской области нашли мертвой 14-летнюю девочку после отдыха с друзьями

В Кременчугском районе Полтавской области обнаружили мертвую 14-летнюю девочку. До этого она отдыхала с друзьями.

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Об этом сообщила представитель Кременчугского районного управления полиции Анна Васенко. Она уточнила, что ЧП произошло в Горишнеплавновской общине.

29 августа девушка-подросток с компанией друзей-сверстников отдыхала на даче в селе Кияшки. На следующий день ее тело обнаружила владелица помещения, которая и сообщила об этом правоохранителям.

Полицейские установили личности всех, кто в тот день отдыхал с девушкой. Выяснилось, что дети распивали алкоголь. С ними и родителями проводят беседы ювенальные полицейские.

Тело погибшей девушки передали на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения причины смерти.

Правоохранители возбудили уголовное производство по части 1 статьи 115 "Умышленное убийство". Санкция статьи предусматривает лишение свободы от семи до 15 лет.

Напомним, в поселке Куты Косовского района Ивано-Франковской области 18 июня исчезла девятилетняя девочка Вероника (Петровна) Богданюк, а вечером того же дня ее обнаружили мертвой. Ребенка изнасиловали и убили. Вину признал 34-летний двоюродный дядя жертвы.

В селе Терешковка Сумского района Сумской области женщина родила двойню и оставила младенцев умирать в здании на территории собственного частного дома. В результате тела детей исказили собаки. Останки увидели местные жители и вызвали полицию.

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