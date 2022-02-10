"Распилили" миллионы для борьбы с пандемией: детали схемы в Черкассах

Служба безопасности Украины заявила о разоблачении должностного лица черкасской больницы на хищении 12 миллионов бюджетных средств. Эти деньги были выделены Национальной службой здоровья на борьбу с COVID-19. Но в то, что один человек провернул такую схему – верится с трудом.

OBOZREVATEL выяснил подробности резонансного дела.

7 февраля сразу несколько ведомств сообщили о разоблачении масштабного хищения в медицинском учреждении Черкасс. В Службе безопасности Украины рассказали, что это были бюджетные средства, выделенные Национальной службой здоровья Украины на борьбу с пандемией COVID-19.

"Как установило следствие, схему организовала заместитель начальника финотдела. В последние два года женщина в сговоре с сообщниками осуществляла оплату несуществующих услуг и работ. В частности, должностное лицо перечисляла деньги на счета аффилированных субъектов предпринимательской деятельности за якобы проведение строительных и ремонтных работ медицинского учреждения", – говорится в сообщении СБУ.

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Также были установлены факты начисления безосновательных премий, авансов, зарплат. Под видом "ковидной" доплаты женщина делала начисления, суммы которых превышали определенные нормы материального обеспечения как медицинским работникам, так и лицам, якобы предоставлявшим услуги поликлинике.

"Сама злоумышленница имела более 10 собственных банковских карт, куда регулярно поступали присвоенные средства. По выводам экспертиз, таким образом дельцам удалось присвоить почти 12 млн грн государственных средств", – рассказали в СБ Украины.

Полиция Черкасской области назвала ту же сумму и добавила, что продолжаются следственные действия для выявления и привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной схеме. А вот в сообщении Черкасской областной прокуратуры сумма внезапно снизилась уже до трех миллионов. В прокуратуре OBOZREVATEL уточнили, что три миллиона – это то, что уже доказано.

Как выяснил OBOZREVATEL, все произошло в коммунальном некоммерческом предприятии "Черкасская городская консультативно-диагностическая поликлиника". Подозрение объявлено бывшему заместителю главного бухгалтера Наталье Безуглой.

Директор КНП Владислав Свириденко рассказал нашим журналистам, что "громкое разоблачение" сотрудниками СБУ в Черкасской области немного не соответствует действительности, так как инициатором расследования была администрация поликлиники. "Заявление в полицию мы подали еще 30 октября 2020 года", – объяснил Свириденко.

Следствие считает, что хищение средств происходило в период с апреля 2018 года и до ноября 2020 г. С этим директор не совсем согласен: утверждает, что это случилось в период его полугодичного отсутствия с декабря 2019 по июль 2020 г.

"Ситуация такая: основная сумма средств была выведена в 2019-2020 гг. Это… заместитель главного бухгалтера, которая вела всю работу по выплатам, то есть, работала с банком. Львиная доля этих денег была выведена и украдена во время моего отсутствия по уважительным причинам на рабочем месте. Меня примерно полгода не было на работе. Когда я вернулся и начал разбираться, то тут сразу поднялась паника: она (Безуглая. – Ред.) бросила рабочее место и убежала – больше мы ее не видели. Не передала дела, ничего", – рассказал Свириденко.

По словам директора, хищение вскрыла новый главный бухгалтер, которая пришла к нему с вопросом, почему такие большие суммы идут на заработную плату.

"Мы стали это раскручивать, и результатом стали мои служебные записки в орган управления, комиссия и мое заявление в полицию. Уполномоченным органам я благодарен, так как они провели все экспертизы и после моего заявления провели аудит и понаходили такое… По нашим подсчетам, было шесть миллионов, но после аудита сумма выросла", – добавил глава медучреждения.

Свириденко также рассказал OBOZREVATEL, что был отстранен от работы из-за подозрения во взяточничестве. По его мнению, это было "подставой", причем произошло как раз в последний день аудита.

"Мне работа бухгалтерии не понравилась еще в 2019 году и я пригласил для проведения аудита частную компанию.

Но почему-то в последний день аудита ко мне в кабинет зашли посетители, бросили пакет, а затем произошли "маски-шоу". Меня обвинили во взяточничестве, нарисовали статью, и закрыли под домашний арест. Это дело тянется до сих пор.

А с декабря 2019 до июля 2020 года меня в связи с этим не было на работе. Теперь-то вырисовывается, откуда эта подстава, кто заинтересован. Потому что как только меня отстранили, то сразу очень активно начали руководить, проводить закупки... А когда я вышел на работу, стал разбираться, нашел нового главбуха – все вскрылось", – рассказал директор.

По словам Владислава Свириденко, подозреваемая после задержания дала показания, что якобы была не самостоятельным лицом, а действовала по указке директора. Это он категорически отрицает. Говорит, что даже его подписи были подделаны.

Бывшему заместителю главного бухгалтера Наталье Безуглой объявили о подозрении по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сама же Наталья Безуглая, с которой удалось связаться журналистам OBOZREVATEL, сообщила, что на время досудебного расследования не может комментировать ситуацию, однако "позднее готова многое рассказать".

"В том, что об этом писали, много неправдивого", – утверждает она. Также женщина дала понять, что стоит обратить внимание на уголовные дела директора.

Сейчас подозреваемая в растрате крупных средств находится дома. Несмотря на то, что прокуратура обращалась с ходатайством об избрании меры пресечения Безуглой в виде содержания под стражей, суд решил по другому.

"Сосновский районный суд Черкасс избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время. Прокуратура не согласна с этим и будет оспаривать", – рассказали OBOZREVATEL в Черкасской областной прокуратуре.

Ну, а пока в течение дня Наталья Безуглая может спокойно заниматься своими делами, выходить из дома, гулять. Действительно ли она была организатором схемы, а также причастно ли к этому руководство коммунального медицинского учреждения (или может быть даже какие-то ведомства) – пока что под вопросом. В то, что один человек самостоятельно провернул эту схему, верится с трудом.