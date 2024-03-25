Российская ракета уничтожила дом, где мирно спали отец с маленькой дочкой: как выжила мама и что известно о погибших

В Запорожье во время ракетной атаки 22 марта погибли 35-летний Борис Хицай и его 8-летняя дочь Вероника. Российская ракета буквально стерла с лица земли их дом, тела погибших обнаружили спасатели. Мама девочки уцелела, потому что заночевала у подруги.

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Осталась у подруги и выжила

Ранним утром 22 марта российские военные нанесли ракетный удар по Запорожью. Они выпустили около двух десятков ракет. Одна из них попала в частный сектор и полностью снесла два дома. В одном из этих домов мирно спали 35-летний Борис Хицай и его 8-летняя дочь Вероника. Они погибли.

Мама девочки и жена Бориса Ирина Хицай выжила только потому, что осталась ночевать у подруги. На видео с места трагедии есть кадры, где убитая горем молодая женщина показывает спасателям, где находились комнаты ее родных.

Психологи поддерживают Ирину, а в руках она держит розовую блузку.

Мать Бориса, живущая в доме напротив, после взрыва вылезла через окно и бросилась откапывать сына и внучку голыми руками. Женщина до последнего надеялась, что они успели укрыться в подвале. Но, к сожалению, Вероника и Борис погибли.

Борис ремонтировал авто и помогал армии

Борис Хицай вырос в Запорожье, в этом частном секторе. После школы он поступил в техникум, учился на автослесаря. Затем работал на заводе "Коммунар". А в последние годы занимался ремонтом автомобилей.

Его школьный друг Игорь рассказал, что еще до пандемии коронавируса они вместе работали в Польше.

"Я уговаривал его остаться здесь, перевезти семью, но он не захотел, выбрал Украину, поэтому вернулся. Мы дружили с ним с 1-го класса, я буквально вырос у него дома. Он был очень добрым и светлым человеком, всегда помогал, не оставлял в беде", – говорит Игорь.

В последнее время Борис волонтерил, ремонтировал автомобили для военных, собирал деньги на покупку новых машин для ВСУ. К сожалению, многие его друзья, которые пошли на фронт, погибли.

Борис и Ирина поженились в 2015 году. Ирина родом из Днепропетровской области, работает мастером маникюра и бровисткой.

Вероника была единственной и любимой дочерью, она росла в счастливой семье. Друзья говорят, что девочка была смыслом жизни обоих родителей, маленькой принцессой.

Ирина на своей странице в Instagram показывала, как дочь участвовала в кулинарном мастер-классе. До полномасштабной войны семья вместе ездила отдыхать на море

Воспитательница детского сада №94, куда до школы ходила Вероника, написала, что девочка очень хорошо рисовала и всегда была доброй ко всем детям.

Ирина сейчас осталась одна, она потеряла дочь, мужа и дом. Кто хочет помочь, может перечислить средства на банку https://send.monobank.ua/jar/6kGpnyqCmh. Карта 5375 4114 2445 0679.