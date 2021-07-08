Работника аттракциона в Кирилловке убило током: появились подробности трагедии

Сотрудника аттракционов в курортном поселке Кирилловка Запорожской области, о смерти которого стало известно ранее, убило током. Трагедия произошла на пляже.

Об этом говорится в сюжете ТСН. 22-летний парень готовил к выходу в море один из аттракционов.

По словам очевидцев, он мокрыми руками включал в розетку насос, в результате чего парня ударило током. Один из них сразу подумал, что у пострадавшего приступ эпилепсии, но когда пытался помочь, его ударило током.

Видео дня

Затем подбежал еще один очевидец, которому удалось вытащить вилку из розетки.

Пострадавшего попытались откачать до приезда скорой, но ничего не вышло.

В то же время местные чиновники рассказали, что не выдавали разрешения на работу таких развлекательных зон. Также на побережье поселка сейчас не осталось ни одного аттракциона. Отмечается, что все водные горки быстро демонтировали после происшествия.

Как сообщал OBOZREVATEL, на одной из курортных зон в Кирилловке погиб 22-летний парень. Он предоставлял услуги по катанию на надувных горках.