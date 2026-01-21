Работают в больнице Краснодара: медиа раскрыли, кто из российских хирургов мог выжечь на теле украинского пленника 'слава России'. Фото

Выжженный на теле украинского военнопленного Андрея Переверзева, вероятно, сделали во время хирургического вмешательства в донецкой больнице. К этому причастны российские хирурги Юрий Кузнецов и Андрей Крячко, которые регулярно приезжали оперировать на оккупированную территорию.

Событие произошло в символическую для РФ дату – 24 февраля 2024 года. Информацию обнародовали "Схемы" (проект Радио Свобода) со ссылкой на показания потерпевшего и медиков.

Операцию украинскому военному провели в "Донецком клиническом территориальном медицинском объединении" (ДОКТМО), которое после 2023 года было переименовано в Республиканскую клиническую больницу имени Калинина.

Именно там Переверзев, раненый и взятый в плен после боев в Донецкой области, заметил на своем теле выжженную надпись только через несколько дней после вмешательства.

Расположение следов свидетельствует, что их оставили профессиональным медицинским инструментом во время операции, со стороны, где обычно работает главный хирург.

"Схемы" воссоздали маршрут и хронологию событий и установили, что в день операции в ДОКТМО находились российские хирурги из так называемой группы "Друзья медицины Донбасса", которую основал депутат Госдумы РФ Бадма Башанкаев. Соцсети, метаданные видео и фото, а также данные о въезде Андрея Крячко на оккупированную территорию указывают на их присутствие в Донецке 24 февраля 2024 года. Сами врачи отрицают участие в операции или отказываются уточнять свое местонахождение в тот день. В Офисе генпрокурора Украины сообщили, что по факту жестокого обращения с военнопленным открыто уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны.

