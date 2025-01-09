Работали по российским инструкциям: правоохранители разоблачили супругов, причастных к теракту в Днепре. Фото

Национальная полиция задержала еще двух граждан, причастных к теракту в Днепре 14 декабря. Супружеская пара по российским инструкциям изготовила самодельное взрывное устройство и передала исполнителю.

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Это 33-летний мужчина и его 25-летняя жена. Пресс-служба Нацпола сообщила, что агенты РФ спрятали СВУ в пакете в заранее определенном месте и следили, пока исполнитель заберет сверток.

Чтобы не вызвать подозрений, фигуранты взяли с собой собственного 3-летнего ребенка.

У следствия также есть информация, что подозреваемые планировали еще один теракт на территории города. Правоохранителям удалось его предупредить.

Напомним: 14 декабря в центре Днепра прогремел взрыв возле админздания местного ТЦК. Погиб мужчина, еще четыре человека (в том числе двое полицейских) получили ранения.

Правоохранители установили и задержали 37-летнего жителя региона, который по указаниям спецслужб России заложил самодельное взрывное устройство возле здания. Исследовав маршрут движения террориста и другие детали, было установлено, что он действовал не сам.

Подельниками преступника оказались муж и жена, агенты страны-агрессора.

В СБУ уточнили, что 33-летний фигурант является дезертиром, который самовольно покинул воинскую часть и скрывался в Днепре. Он вместе с женой попали в поле зрения вражеских спецслужб, когда искали "легкие деньги" на тематических Telegram-каналах.

После теракта супруги российских агентов переехали в другую арендованную квартиру, пытаясь запутать следы.

В ОГПУ отметили: во время обысков по месту их жительства изъяты мобильные телефоны, а также предметы и компоненты для создания СВУ.

Все трое предателей задержаны и находятся под стражей. Им объявлены подозрения по ч. 2, 3 ст. 258 УК (террористический акт) и ч. 1 ст. 14 УК (подготовка к преступлению).

Террористам грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Как писал OBOZ.UA:

– Взрыв в Днепре 14 декабря произошел на пересечении улиц Степана Бандеры и Леси Украинки. По неподтвержденным данным, погиб военный.

– В тот же день подозреваемого в совершении теракта задержали сотрудники Нацпола и СБУ. Им оказался ранее судимый 37-летний мужчина. Он родом из Марганца Днепропетровской области, но в последнее время жил в Одессе.

– 16 декабря мужчине избрали меру пресечения – 60 суток ареста. На судебном заседании он утверждал, что его "подставили". Мол, куратор сказал ему, что он должен облить краской человека, который "берет взятки". А о взрывном устройстве он якобы ничего не знал.

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