Работал поваром в ресторане: в Польше при странных обстоятельствах умер 28-летний украинец

В городе Лодзь, Польша, мертвым нашли 28-летнего заробитчанина из Украины Юрия Шляхтина. В местном заведении он работал поваром, в родном Тернополе у парня остались супруга и двое несовершеннолетних детей.

Об этом сообщили журналисты "ТСН", ссылаясь на данные в правоохранительных органах. Причины и обстоятельства смерти молодого украинца неизвестны и устанавливаются, правоохранители Польши рассматривают версию убийства.

Сумма, необходимая для того, чтобы вернуть тело отца и мужа домой для захоронения, слишком велика для его семьи. Поэтому похоронная фирма Funeral Repatriation Memento Mori, оказывающая услуги по возвращению тел покойных в Украину из-за границы, объявила о сборе средств.

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"Нужно собрать 1 550 евро. В эту сумму входит приобретение гроба, бальзамирование, одежда, транспортировка тела из Лодзя в Тернополь, оформление необходимых документов", – пояснил в комментарии СМИ руководитель ритуальной компании Денис Матейко.

Пока неравнодушные собирают деньги для возвращения тела украинца на родину, оно передано на судебно-медицинскую экспертизу. Криминалисты пытаются установить аутентичную причину гибели украинца.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, польские власти начали кампанию по депортации украинских заробитчан, которые работают на территории европейского государства нелегально, не имея на то разрешения.