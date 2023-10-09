Работал на врага: на Закарпатье сообщили о подозрении агенту Кремля, который сбежал в Россию. Фото и видео

На Закарпатье правоохранители сообщили о подозрении офицеру Государственной пограничной службы Украины, который оказался давним агентом Кремля. Уроженец Луганска прибыл на службу в Закарпатскую область в июне 2022 года, а недавно сбежал в Россию.

Об этом 9 октября сообщили в Офисе генерального прокурора. Там отметили, что подозрение заочно получил старший лейтенант, начальник группы мониторинга обстановки отделения инспекторов ГПСУ "Велятино" по факту дезертирства, совершенного в условиях военного положения (ч. 4 ст. 408 Уголовного кодекса).

По данным следствия, агент РФ вместе с уклонистами недавно незаконно пересек границу с Венгрией. Впоследствии стало известно, что он находится в Москве и давно является агентом спецслужб страны-агрессора.

Видео дня

Уроженец Луганска, ныне оккупированного российскими войсками, прибыл служить на Закарпатье в июне 2022 года из Лисичанска Луганской области, однако доступа к секретным документам не имел, поэтому утечка данных из-за него не подтвердилась, рассказали в Офисе генпрокурора.

Старшему лейтенанту также готовится сообщение о подозрении в госизмене (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса).

Отметим, ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали, что РФ использует нападение ХАМАС на Израиль для масштабной провокации против Украины и планирует использовать с этой целью комментарии предателя из ГПСУ, которым оказался старший лейтенант Руслан Сыровой, недавно сбежавший в Москву.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СБУ рассказали, что контрразведчики спецслужбы во время масштабной спецоперации на Николаевщине нейтрализовали одну из крупнейших с начала вторжения агентурных сетей РФ. В ее состав входило 13 местных жителей, работавших на ФСБ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!