Работал на ФСБ: в Одессе задержали российского агента, который подготовил схрон с оружием для заказных убийств. Фото

Служба безопасности Украины предотвратила серию заказных убийств в Одессе по поручению российской Федеральной службы безопасности. Завербованный обустроил там схрон с боеприпасами и огнестрельным оружием, которые должен был использовать для ликвидации ряда лиц.

Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства в четверг, 9 апреля. Задержанным оказался безработный полтавчанин, который разыскал "легкие заработки" в Telegram-каналах.

Что известно

По информации силовиков, после вербовки его "отправили" в Одессу, где он получил от спецслужбистов из РФ геолокацию тайника, где забрал гранату Ф-1, автомат Калашникова и магазин с 30 патронами.

"В гостиничном номере фигурант проверил их боеспособность, доложил об этом куратору из РФ и получил от него следующее задание: заложить схрон с вооружением в новый "тайник". После проведения доразведки на местности агент спрятал средства поражения в мусорных контейнерах центрального парка и направил соответствующие координаты ФСБ", – говорится в сообщении.

В частности, на Лубянке планировали завербовать потенциального киллера, который должен был использовать оружие для убийства главы одного из районных ТЦК Одессы. Однако силовики СБУ установили факт и задержали завербованного по месту жительства в Полтаве.

Во время обысков у него изъят смартфон, с которого он контактировал с российским спецслужбистом. В СБУ идентифицировали его личность.

Следователи сообщили горе-агенту о подозрении в госизмене в условиях военного положения и незаконном обращении с оружием. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение, также заочное подозрение получил и его куратор.

Напомним, ранее в Хмельницком контрразведка СБУ предотвратила масштабный теракт, который мог привести к многочисленным жертвам. Силовики задержали агента ФСБ, который готовил подрыв самодельного взрывного устройства в областном центре.

Как писал OBOZ.UA, СБУ задержала супругов агентов РФ, которые готовили теракт в Харькове. Злоумышленники изготовили самодельную бомбу и должны были дистанционно взорвать ее в центре города, чтобы вызвать панику среди населения и дестабилизировать ситуацию в прифронтовом городе. Теперь им грозит наказание.

