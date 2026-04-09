Работал на ФСБ: в Одессе задержали российского агента, который подготовил схрон с оружием для заказных убийств. Фото
Служба безопасности Украины предотвратила серию заказных убийств в Одессе по поручению российской Федеральной службы безопасности. Завербованный обустроил там схрон с боеприпасами и огнестрельным оружием, которые должен был использовать для ликвидации ряда лиц.
Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства в четверг, 9 апреля. Задержанным оказался безработный полтавчанин, который разыскал "легкие заработки" в Telegram-каналах.
Что известно
По информации силовиков, после вербовки его "отправили" в Одессу, где он получил от спецслужбистов из РФ геолокацию тайника, где забрал гранату Ф-1, автомат Калашникова и магазин с 30 патронами.
"В гостиничном номере фигурант проверил их боеспособность, доложил об этом куратору из РФ и получил от него следующее задание: заложить схрон с вооружением в новый "тайник". После проведения доразведки на местности агент спрятал средства поражения в мусорных контейнерах центрального парка и направил соответствующие координаты ФСБ", – говорится в сообщении.
В частности, на Лубянке планировали завербовать потенциального киллера, который должен был использовать оружие для убийства главы одного из районных ТЦК Одессы. Однако силовики СБУ установили факт и задержали завербованного по месту жительства в Полтаве.
Во время обысков у него изъят смартфон, с которого он контактировал с российским спецслужбистом. В СБУ идентифицировали его личность.
Следователи сообщили горе-агенту о подозрении в госизмене в условиях военного положения и незаконном обращении с оружием. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение, также заочное подозрение получил и его куратор.
Напомним, ранее в Хмельницком контрразведка СБУ предотвратила масштабный теракт, который мог привести к многочисленным жертвам. Силовики задержали агента ФСБ, который готовил подрыв самодельного взрывного устройства в областном центре.
