Дебоширы мучают пассажиров, но никто их не защищает: почему ездить в поездах стало опаснее и что делать

Ездить в поездах в Украине становится все опаснее. Еще год назад страну взбудоражил скандал, когда неадекватный мужчина напал на журналистку одного из телеканалов и жестоко ее избил. И, увы, на "Укрзалізниці" за это время ничего не поменялось.

Новый инцидент на этот раз произошел в поезде "Львов – Мариуполь". Выпивший мужчина приставал к двум пассажиркам в купе, но ни проводники, ни полиция им ничем не помогли. И подобных случаев по стране очень много.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

О том, что произошло с ней в поезде "Львов – Мариуполь", Катерина Стельмащук рассказала на своей страничке в Facebook. Итак, в 01:12 ночи на станции Львов она села в купе поезда, ее соседкой оказалась девушка по имени Юлия. А вот третьим попутчиком был мужчина, который вел себя неадекватно – сначала он приставал с расспросами, как зовут Катю и куда она едет. Ему не понравилось, что девушка не хочет с ним разговаривать.

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"Потом звучит фраза: "Девочки, а вы голенькие спите или переодеваетесь?" "Что?" – спрашиваю с выражением лица, полным недоумения, отвращения и искренней жалости к этому персонажу. "Ну, я так просто спросил, что тут такого?" – описывает события Катя.

Вскоре к навязчивому пассажиру пришел его друг из другого вагона и они начали вслух обсуждать девушек: какая красивее, какая покладистей, какая просто прикидывается уставшей. Катя сделала замечание и попросила разговаривать потише – все-таки ночь и люди хотят отдыхать.

Однако замечание подействовало ровно на две минуты, потом мужчины еще и включили громко музыку. Просьба девушки выключить ее или взять наушники только раздразнила мужчин.

"Так идите в люкс и там спите, чего это я под вашу дудку плясать буду? Хотите отдельный номер, вызывайте такси". Я собираю свои вещи и под аккомпанемент какая я "нервная" иду к проводнице с требованием выселить этих двух или переселить нас. "Ну, а что я могу сделать, пойду их успокою", – говорит проводница", – рассказывает Катя.

Девушке пришлось поднять с места и начальника поезда для решения ситуации. В результате в свой вагон ушел только друг, а вот сосед упрямо не желал переселяться в другое купе.

Девушкам уже страшно было оставаться ночевать в купе с таким пассажиром, но проводница заявила, что ей некуда его переселить. А уходить тот не хочет, ведь имеет на это право, поскольку у него куплен билет. На аргументы, что пассажир нарушает правила поведения, проводница не реагировала и отправила девушек спать.

"Ну что, принцесса, довольна? Что, не спишь? Чем раньше уснешь, тем быстрее выспишься. Что, нервишки пошаливают? Так ты успокоительное пей. Хочешь, дам тебе таблетку", – ехидничал сосед. Пока Катя снова шла за проводницей, он достал бутылку пива и вышел из вагона.

Но проводница переселять соседа не собиралась, мол, нет у нее таких полномочий. Аргументы, что пассажир употребляет спиртные напитки, хотя в поезде это запрещено, не действовали.

Пока соседа не было, Катя задремала, но ее вновь разбудили. Теперь подвыпивший сосед схватил ее за руку со словами: "Ну что, принцесса, спишь или не спишь?"

После этого соседка Юлия, которой также было страшно оставаться в купе с выпившим мужчиной, попросила своего знакомого по телефону вызвать полицию на станции Тернополь. До прихода правоохранителей девушки стояли в коридоре вагона и выслушивали от проводницы, что ничего эти полицейские не сделают. Мол, подобный случай был пару дней назад, пришли полицейские, постояли, поговорили и все. Также проводница говорила, что в одном купе двое в Тернополе выходят, а мы должны быть мудрее и перейти туда.

По словам Кати, когда в вагон зашли полицейские, то они даже не поговорили с девушками. Спросили у соседа, что происходит, а тот кричал, называл девушку "психичкой", оскорблял и уверял, что и пальцем ее не коснулся.

Катя настаивала, чтобы мужчину сняли с поезда, поскольку тот распивает спиртные напитки, ругается, цепляется к ней и оказывает психологическое насилие: "Почему вы этого не делаете? Почему вы не фиксируете обращение? Вы видите, в каком он состоянии, у вас есть все основания снять его с поезда".

Однако полицейские посчитали, что оснований нет. "А унижение чести и достоинства? Что такого должно произойти, чтобы вы "имели право" вывести этого человека из вагона? Мне нужно было молчать, пока он не начнет меня насиловать?" – возмутилась девушка.

В результате пассажирок перевели в другое купе, а виновник всей этой ситуации спокойно остался спать в свободном купе.

В "Укрзалізниці" после того, как Катя описала все в Facebook, отреагировали на ситуацию. "Примерно через 3-4 часа после публикации со мной лично пообщался Александр Шевченко (PR-директор ведомства). Сказал, что они должны подать запрос в Национальную полицию для выяснения, почему сотрудники полиции не приняли мер. Что касается проводника и начальника поезда, то они должны написать объяснительные", – сказала OBOZREVATEL Катерина Стельмащук.

"Есть сотни похожих историй. Проблема в том, что такое поведение допускается. У людей абсолютное нежелание понимать, что такое личные границы. Также мне сказали, что у сотрудников "Укрзалізниці" есть отработанный алгоритм действий в таких случаях", – добавила она.

Сам Шевченко заверил, что каждый подобный случай они разбирают. По его словам, пассажир в случае опасности может рассчитывать на быструю реакцию бригады, поскольку все сотрудники знают алгоритм действий. Это:

замечание пассажиру;

пересадка потерпевшей стороны в безопасное место;

изоляция потенциального нарушителя;

вызов полиции;

снятие нарушителя с поезда.

В данном случае, Шевченко считает, что начальник поезда нарушил алгоритм и не расселил сразу конфликтующие стороны по разным купе.

В полиции Тернопольской области также отреагировали на сообщение пассажирки в социальных сетях. "Сообщение внесли в Единый журнал учета заявлений и сообщений граждан. Сейчас проводится внутренняя проверка. Установлены полицейские, которые выезжали на вызов, они работают в участке на железнодорожном вокзале в Тернополе. С ними сейчас работают инспекторы по личному составу. Также установлена личность участника конфликта. Когда будут сделаны выводы, мы сообщим", – сказал OBOZREVATEL спикер областной полиции Сергей Крета.

Украинцы сообщают о десятках случаев, когда они становились жертвами неадекватных, пьяных пассажиров. При этом в редких случаях проводники принимают меры, чтобы обезопасить людей. Как правило, железнодорожники предпочитают не вызывать полицию и не используют никакие "алгоритмы", о которых рассказывают пиарщики ведомства.

Мария Войнова пишет, что 25 июля этим же рейсом ехала с мужем и маленьким ребенком. В купе вошли двое пьяных дебоширов. Начальник поезда и проводник были испуганы. На станции Подволочиск вошли полицейские, но снимать хулиганов с поезда не захотели. Начальник состава просто перевел их в другой вагон.

"Сама много путешествую и часто попадаю на таких клиентов. Были такие случаи, когда приходилось ночевать в проходе вагона на кресле. Полная бездеятельность со стороны проводников и начальника поезда. Потом выхожу, руки трясутся, голова гудит и словно тебя г… облили", – пишет Юлия Василишин.

Илья Лихотоп вспоминает, что был случай, когда пьяный пассажир начал даже бить проводниц: "Подхожу к ним и говорю, чтобы навели порядок. В ответ они: "А что мы можем сделать?" Сказали, что полиция не хочет ехать. Я набрал и почему-то они сразу на следующей станции приехали. Его сняли. Но факт, что они ничего не хотят делать, потому что потом будет много вопросов в депо".

И только Ярослав Матюшин вспомнил, случай как он возвращался на поезде "Ужгород-Харьков". В люксовом вагоне была парочка пьяных пассажиров. Они надоели всем, и когда проводник и начальник поезда не могли их успокоить, то просто распечатали протоколы, попросили их подписать и вызвали полицию. В Киеве в вагон зашли полицейские и сотрудник Военной службы правопорядка. Они за 20 минут разбудили и забрали двух дебоширов.

Сами проводники говорят, что в последнее время действительно подобных случаев с пьяными пассажирами становится все больше. Однако считают, что проводникам и начальникам поездов в борьбе с хулиганами руки связывает сама "Укрзалізниця".

"У меня в поезде "Ужгород – Харьков" подобные ситуации случаются каждый рейс или через рейс. Начинается с посадки. Проводник должен проверить не только билет, но и документ, особенно если это льготник. Пассажир начинает возмущаться, доходит до матов и оскорблений. Вызываем полицию. Или в вагоне люди хотят отдыхать, а другие выпили, начинаются песни, пляски. Или человек купил за 2 500 грн место в СВ. Хочет ехать в комфорте, а к нему подсаживается сосед с перегаром, снимает носки и в купе задохнуться можно. Пассажир жалуется, пересадите. А куда пересадить, если свободных мест нет? Начинается конфликт.

У меня был случай, ехали от Киева до Львова без остановки 6 часов, все это время компания пила, я им делал замечания, но бесполезно. Все это время приходилось терпеть это пьянство. Раньше в поездах ездила полиция, сейчас УЗ в целях экономии это не оплачивает. Поэтому приходится вызывать наряд. Но новая полиция сюсюкается с нарушителями, уговаривают выйти из поезда, но в лучшем случае выведут из поезда и оставят на платформе. При этом я задерживаю поезд, из-за этого нарушается график, пассажиры опаздывают", – рассказывает OBOZREVATEL начальник поезда, глава Свободного профсоюза ЮЖД Александр Абросимов.

Он считает, что необходимо возвращать правило, когда в рейс отправляют наряд полиции и выделяют им целое купе, где они в случае необходимости могу изолировать буйного нарушителя.

А также необходимо развязывать руки начальникам поездов. "Чтобы наказать или оштрафовать человека, который курит в вагоне, пьет, я должен составить акт, его должны подписать два свидетеля. Но люди в половине случаев закрываются в своих купе и не хотят подписывать. А потом звонят на горячую линию и жалуются", – говорит Абросимов.

Кроме этого нарушители успевают спрятать следы "преступления" до того, как в вагон придет полиция – выкинуть окурки, вынести бутылки и мусор, и прикинуться спящими. Правоохранители посмотрят и просто уйдут.

Также железнодорожник предлагает вводить "черный список" таких пассажиров, как это делают в авиакомпаниях. И лишать их права путешествий на поездах хотя бы в течении трех месяцев. Все это профсоюз уже предлагал руководству УЗ, но их игнорируют.