Пытался залечь на дно: СБУ задержала в Одессе разведчика российской группировки 'Призрак'. Фото

Силовики Службы безопасности Украины провели оперативное задержание и обыски в доме одессита, который воевал против нашей страны в составе террористической группировки "ЛНР". В 2014 году он яро поддерживал внешнюю политику диктатора Владимира Путина, принимал участие в провокациях 2 мая на Куликовом поле в Одессе, а затем уехал на Донбасс, чтобы вступить в ряды российской армии.

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Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. В квазиреспублике ЛНР его за собачью преданность назначили командиром батальона "Призрак", с тех пор с позывным "Санта" одессит вел бои против украинских военных.

"Однако впоследствии боевик решил покинуть своих предводителей и скрыто выехал на подконтрольную Украине территорию и вернулся в Одессу. В городе он пытался "залечь на дно" и таким образом избежать правосудия", – указали правоохранители.

Во время обысков было найдено множество архивных фото, где задержанный открыто запечатлел себя с другими боевиками и террористами российского батальона. На этом основании ему предъявлены обвинения по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической группе или террористической организации), наказание которой предусматривает до 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

"Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступлений, в том числе контакты бывшего боевика с действующими участниками оккупационных группировок. Сам задержанный сейчас находится в СИЗО", – заключили сотрудники СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, на прошлой неделе силовики разоблачили на Донетчине очередную российскую агентку, которая передавала врагу данные о дислокации подразделений Сил обороны Украины в регионе. Злоумышленницей оказалась учительница одного из лицеев в Краматорске.

А сотрудники ГУР провели задержаниероссийского агента, который хотел присоединиться к военному подразделению Десантно-штурмовых войск ВСУ. Российский "крот" должен был сливать их позиции на передовой спецслужбе государства-агрессора.