Пытался 'спасти': устроивший резню своей семьи в Польше украинец объяснил убийство сына

27-летний украинец Дмитрий, который в польском городе Тарнув смертельно порезал своего семилетнего сына, заявил, что напав на свою семью, он хотел "спасти ее от чего-то худшего". Свою вину украинец признал.

Об этом пишет польское издание Super Express. Отмечается, что подозреваемый еще находится в больнице – он пытался бежать с места происшествия, прыгнув со второго этажа.

Как уточняют журналисты, прокуратура уже предъявила мужчине обвинение, а эксперты должны проверить, был ли он вменяемым на момент совершения преступления.

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Изначально, как сказано в материале, Дмитрий не хотел комментировать свой поступок, однако все же заявил, что его мотивом было "защитить семью". Мужчина рассказал, что пришел домой под утро и собирался лечь спать. Он пошел на кухню, выпил воды и взял нож.

"Он не смог точно определить, что именно им угрожало. По словам 27-летнего мужчины, это была какая-то группировка, которая должна была посадить их в тюрьму, забрать ребенка и все, что у них было", – сказано в материале.

После убийства своей семьи, украинец якобы должен был покончить жизнь самоубийством.

Напомним, трагедия в семье украинцев в Польше произошла 5 октября. Как выяснилось, мужчина напал на свою жену и зарезал сына, мальчик умер на месте. Как рассказала женщина, муж подошел к ней и сыну, обнял обоих. Затем он достал нож, ударил им жену, сына и порезал себя.

Как писал OBOZREVATEL, под Днепром отчим порезал горло двухлетнему мальчику. Ребенок умер, не выходя из комы.