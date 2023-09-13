Пытался склонить коллегу к 'нужному' решению: НАБУ завершило расследовать дело судьи из Одессы

8 сентября 2023 года правоохранители НАБУ и САП завершили расследование по подозрению судьи Приморского районного суда Одессы Ильи Лонского и адвоката в попытке на предоставление неправомерной выгоды другому судье. Взамен на взятку Лонский хотел получить от коллеги соответствующее решение, что нарушает основные законы судопроизводства.

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Об этом сообщили в пресс-службе силовиков. Теперь оба юриста-подельника проходят сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины (ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 190).

Отметим, что адвокат, фигурирующий в деле, был задержан при получении взятки в сумме $2000 от военнослужащего еще в июне этого года. В такую сумму юрист оценил получение положительного решения по делу об административном правонарушении судьей Приморского районного суда.

"Для этого обратился к знакомому судье этого же суда, чтобы договорился с коллегой о решении вопроса за деньги. 4 августа о подозрении сообщили самому судье", – указали в НАБУ.

В ходе следствия выяснилось, что к незаконным действиям адвокат должен был подстрекнуть военнослужащего к предоставлению неправомерной выгоды за принятие положительного решения по делу об административном правонарушении другому судье этого же суда, извлечь неправомерную выгоду и передать ее часть указанному судье-сообщнику.

Как сообщил OBOZREVATEL, ВАКС определил мерой пресечения для бывшего замминистра экономики Александра Грибана залог в 939 400 грн. НАБУ и САП подозревают его в растрате более 62 млн грн при закупке продуктов питания в качестве гуманитарной помощи.

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