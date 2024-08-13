Пытался 'продать' оборудование из шахт прифронтового района Донбасса: СБУ опубликовала новые доказательства по делу Хейла

Служба безопасности Украины опубликовала новые доказательства по делу о "полумиллионной взятке" заместителя министра энергетики Александра Хейла. В частности, обнародованы перехваченные разговоры участников масштабной коррупционной схемы.

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Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Согласно материалам дела, за взятку в 500 тыс. долларов США чиновник пообещал руководителям госпредприятий Львовско-Волынского угольного бассейна беспрепятственно передать горнодобывающее оборудование из шахт прифронтового района Донбасса.

Это касается уникального и дефицитного оборудования одной из государственных угольных компаний, расположенной в самой горячей зоне восточного фронта – Покровском.

В аудиоперехвате СБУ проходит разговор между заместителем Министра энергетики Украины Александром Хейлом и его сообщниками.

Они обсуждают, как именно будут брать взятку в 500 тыс. долларов, как будут делить деньги, а еще мечтают о том, чтобы в командировке в Харьков был "взорван" министр энергетики Украины, которого они обзывают "падалью".

Как сообщал OBOZ.UA:

12 августа Александр Хейл был задержан на взятке в полмиллиона долларов. Он подозревается в организации масштабной схемы с незаконным вывозом горнодобывающего оборудования из прифронтового района. Вместе с ним были задержаны еще три человека, включая руководителя одного из государственных угольных предприятий с востока. В этот же день Кабмин уволил Хейла с должности замминистра энергетики по инициативе министерства.

ВАКС взял под стражу доверенное лицо Хейла – Сергея Пилипчука. Он был в составе группы, которая планировала получение взятки в размере $500 тыс.

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