Пытался незаконно попасть в Румынию: на Закарпатье задержали парня с загранпаспортом в боксе с едой. Видео

В Закарпатской области пограничники поймали еще одного нарушителя, который пытался незаконно сбежать заграницу в военное положение. 22-летний житель Кривого Рога спрятал свой загранпаспорт в лотке с едой.

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Об этом 29 января сообщило Западное региональное управление ГПС Украины. Фото парня и видео с его паспортом пресс-служба поделилась в Facebook.

Украинца, пытавшегося перейти границу с Румынией, задержали пограничники отдела "Деловое" Мукачевского отряда. Молодой криворожанин признался, что окончательной точкой его путешествия должна была стать Германия, потому что "у него там много друзей".

Парень насмотрелся в интернете видеоинструктажей по горному туризму и самостоятельно сложил маршрут движения по Карпатскому высокогорью.

Он взял с собой внутренний паспорт, а чтобы при встрече с пограничниками скрыть настоящую цель прибытия на Закарпатье, паспорт гражданина Украины для выезда за границу спрятал в боксе с едой. Документ положил в файлик, чтобы паспорт не испачкался. На вопросы сотрудников ГПСУ, где он подсмотрел такой "лайфхак", парень утверждал, что додумался до такого сам.

В отношении задержанного составлен протокол об админправонарушении, предусмотренном ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Дело направлено в суд.

Как писал OBOZ.UA:

– На Буковине сотрудники ГПСУ задержали нарушителей границы и их переправщика. Жители Киевской и Черновицкой областей заплатили за побег из страны по 2 тысячи евро.

– Недавно на Закарпатье пограничники Мукачевского отряда извлекли из реки Тиса 28-летнего украинца, пытавшегося незаконно попасть в Венгрию. Мужчина нуждался в помощи, потому что не мог выбраться из воды.

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