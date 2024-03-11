Пытался 'магически исчезнуть' из Украины: пограничники задержали одессита в маске и мантии. Фото и видео

Украинские пограничники задержали "героя магического мира" призывного возраста, пытавшегося незаконно пересечь границу. 40-летний мужчина перевоплотился в мифического персонажа, чтобы незаметно пересечь границу.

Об этом сообщает ГНСУ. Интересный "герой" был задержан пограничниками Белгород-Днестровского отряда.

"Чтобы испугать, или сбить с толку, мужчина превратился в мифического героя. Он натянул латексную маску и черный плащ-мантию. Скорее всего, мужчина надеялся, что такой необычный вид поможет ему быть незаметным", – сообщили пограничники.

Отмечается, что одессит часто приезжал на реку Турунчук, чтобы порыбачить, поэтому хорошо знал местность приграничья. Потому и решил этим воспользоваться, чтобы в обход пограничных нарядов пробраться в Молдову вблизи села Троицкое.

К поездке мужчина готовился тщательно. Он взял с собой термосумку, в которую положил вещевой мешок с необходимыми принадлежностями: нож, фонарь, варежки. А чтобы наблюдать или нет вблизи пограничников – прихватил монокуляр.

Чтобы пересечь границу, мужчина планировал вплавь преодолеть сначала реку Турунчук, а затем – Днестр. Для того чтобы не замерзнуть от холода и не утонуть во время заплывов, украинец надел гидрокостюм и взял пустой тетрапак, который в надутом виде помогал бы держаться на поверхности воды.

Но "магическому исчезновению" мужчину помешали пограничники. Теперь украинцу придется отвечать по ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Дело направлено в суд.

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