Пытались 'купить' должности за $1,7 млн: суд взял под стражу одного из фигурантов масштабной коррупции на таможне. Фото

Пасынка директора Киевского института экспертиз, Назара Шептицкого, получившего подозрение в торговле руководящими должностями в структуре Государственной таможенной службы, арестовали. Такое решение принял Высший антикоррупционный суд.

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Об этом сообщил журналист Олег Новиков в своем Telegram-канале. Отмечается, что Шептицкий будет находиться под стражей 60 суток, если не внесет залог.

Размер залога определили в размере 23,84 млн. грн. Если эти деньги будут внесены, на Шептицкого возложат ряд обязанностей.

В частности, он будет вынужден сдать загранпаспорта, прибывать по первому требованию, сообщать об изменении места жительства.

Назар Шептицкий является пасынком Александра Рувина, главы КНИИСЭ – крупнейшего и влиятельного судебно-экспертного института в Украине.

По данным следствия, Шептицкий пытался поставить подконтрольных людей на высокие должности на таможне, подкупив руководство Гостаможслужбы. Он подстрекнул нескольких известных и влиятельных людей к предоставлению и получению взяток за назначение "нужных" кандидатов на руководящие должности. Сумма планировавшихся "схемщиками" взяток составляла 1,7 млн долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине разоблачена масштабная коррупционная схема таможни. Правоохранители установили, что группа лиц пыталась подкупить руководство таможенной службы за назначение "своих людей". 1 млн дол. предлагали за должность руководителя Львовской таможни. А должности глав Волынской и Черновицкой таможни оценили в 500 тыс. дол. и 200 тыс. дол. в соответствии.

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