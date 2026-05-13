Пытал судью во время оккупации Харьковщины: в Украине идентифицировали российского военного с позывным 'Беркут'. Фото

Харьковская областная прокуратура заочно сообщила о подозрении 32-летнему российскому военнослужащему с позывным "Беркут", причастному к пыткам судьи одного из местных судов на Харьковщине во время оккупации региона. Подозреваемый является командиром 1-го патрульного взвода 3-й патрульной роты специального моторизованного батальона усиленной тактической группы 126-го полка войск нацгвардии России.

Об этом, не называя военного преступника по имени, сообщили в Офисе генпрокурора Украины. В свою очередь СБУ в Харьковской области назвало и показало россиянина – это Багдат Етекбаев.

Указанный военный в 2022 году на оккупированной территории вместе с другими военными РФ "занимался подавлением любых проявлений несогласия местных", а также "пытался заставить украинцев сотрудничать и занимать должности в захватнических органах", отметили в прокуратуре.

Фигурант "похищал людей, незаконно задерживал, избивал их и угрожал расправой", добавили в СБУ.

"Дело" судьи

В июне 2022 года, во время оккупации одного из населенных пунктов Харьковской области, российские военные пытались заставить местного судью сотрудничать с оккупационными властями. Его задерживали, доставляли в застенок, обустроенный в помещении районного отдела полиции, допрашивали и требовали поддержать оккупационный режим.

После отказа оккупанты решили "проучить" мужчину, в частности за его позицию и помощь ветерану АТО.

7 июня 2022 года подозреваемый, вместе с другими российскими оккупантами, проник в квартиру потерпевшего. В доме судью били, угрожали оружием и требовали подчиниться оккупационной администрации, рассказали в ОГПУ.

Что говорит потерпевший

Квартиру судьи оккупанты, конечно, ограбили – причем забрали не только документы и телефон потерпевшего. Захватчики также присвоили его компьютерную технику, одежду, обувь и даже продукты питания.

"Отобрав у меня паспорта, эти оккупанты сказали, что внесли меня в списки невыездных, которые будут у военных и на их блокпостах. Мол, если я попытаюсь убежать из города, то меня поймают, бросят в подвал или расстреляют сразу на месте", – рассказал пострадавший.

После этого судью захватчики вывезли на территорию его недостроенной дачи. Там его снова били, запугивали физической расправой и требовали передать им земельный участок.

Непосредственно подозреваемый "угрожал мужчине колуном", пока другие оккупанты стреляли над его головой.

Что будет дальше

Россиянину заочно сообщено о подозрении по факту жестокого обращения с гражданским населением и другого нарушения законов и обычаев войны, совершенного по предварительному сговору группой лиц. Действия квалифицированы по ч.1 ст.438 УК Украины.

"Сейчас решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск. Также продолжается идентификация других российских военных, причастных к пыткам судьи", – добавили правоохранители.

По состоянию на сейчас СБУ расследует более 80% всех преступлений, которые россияне совершили на территории Украины. Речь идет о более 130 тысяч уголовных производств, связанных с российской агрессией.

