Пытал, бил и поджигал: в Днепре соседи спасли женщину от издевательств сожителя, вовремя вызвав полицию. Фото

В Днепре мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, избивал и поджигал свою 34-летнюю сожительницу. Женщину спасли услышавшие ее крики соседи, которые вызвали правоохранителей.

Об этом в среду, 22 декабря, сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Днепропетровской области в Facebook. Инцидент произошел на улице Банковской.

Полицию вызвал один из жильцов дома. Он услышал, как в полночь женщина из соседней квартиры, умоляла о помощи.

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По требованию правоохранителей мужчина все же открыл дверь квартиры. Когда копы вошли в помещение, женщина лежала на полу, ее тело было окровавлено.

"Она рассказала, что ее сожитель под действием наркотических веществ пытает ее. Патрульные сразу вызвали скорую", – говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что злоумышленник не давал врачам попасть в квартиру, а также дрался и пытался натравить на них собаку.

Его доставили в отделение полиции. Следователи будут выяснять все обстоятельства инцидента.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львовской области мужчина жестоко расправился со своей беременной женой. Он наносил ей удары ножом в то время как в соседней комнате была младшая дочь. Теперь сиротами осталось двое детей.