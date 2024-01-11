Пятнадцати эксохранникам Януковича объявлены подозрения: что натворили

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) объявили о подозрении пятнадцати бывшим работникам Управления государственной охраны (УГО) Украины. Экс-охранники президента-беглеца Виктора Януковича обвиняются в дезертирстве.

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Совместно с работниками УГО удалось установить, что их прежнее руководство подделало документы о якобы увольнении этих охранников перед их бегством. Об этом сообщает пресс-служба ДБР.

21 февраля 2014 года Янукович, в сопровождении своей сожительницы и охраны – военнослужащих Управления государственной охраны (УГО) Украины, отправился на вертолете из своей резиденции "Межигорье" в Харьков. На следующий день он прибыл в Донецк и попытался незаконно вылететь в Россию.

После того как вылет был заблокирован работниками Государственной пограничной службы, Янукович и его охрана вступили в преступный сговор с представителями силовых ведомств Российской Федерации для незаконного пересечения государственной границы Украины. Для этого был разработан и согласован план по переправке беглого президента и лиц из его близкого окружения, включая сына, сожительницу и охрану, сначала на территорию военного аэродрома Российской Федерации на территории Автономной Республики Крым.

Позже, находясь на территории воинской части Черноморского флота Российской Федерации в районе Севастополя, Янукович принял решение окончательно покинуть территорию Украины. С целью обеспечения своей личной безопасности он решил склонить военнослужащих Управления государственной охраны (УГО) Украины на путь дезертирства и вывезти его в Российскую Федерацию.

В результате шестнадцать военнослужащих УГО Украины покинули территорию нашего государства морским судном, предоставленным Вооруженными силами Российской Федерации, и выехали в Россию, не вернувшись на службу. После отъезда большинство из них получили гражданство страны-агрессора.

С целью скрытия факта дезертирства 23 февраля 2014 был издан приказ об увольнении 15 из этих сотрудников УГО Украины с военной службы.

Согласно информации Государственного бюро расследований, в 2023 году началась служебная проверка, проведенная руководством Управления государственной охраны Украины. В ходе этой проверки установлено, что работники УГО выехали в Российскую Федерацию 24 февраля 2014 года в статусе военнослужащих. Эти факты используются как доказательства по уголовному делу о дезертирстве охранников Януковича.

В ближайшее время будет решаться вопрос подачи ходатайств к следователю судьи о применении меры пресечения, такого как содержание под стражей, для лиц, находящихся под подозрением.

Обвинительный акт в отношении бывшего Президента Украины в подстрекательстве к дезертирству и заместителя начальника УГО Украины – начальника Службы безопасности Президента Украины в совершении дезертирства, а также незаконной переправке лиц через государственную границу Украины направлен в суд по специальной процедуре в июне 2022 года.

Офис Генерального прокурора осуществляет процессуальное руководство в данном случае.

Ранее сообщалось, что Европейский суд в Люксембурге отменил санкции, введенные в 2021 году по обвинению в коррупции против бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра. В то же время против него действуют другие санкции ЕС.

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