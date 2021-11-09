Пятилетний ребенок остался сиротой: на Тернопольщине в ДТП погибли супруги, сын в реанимации. Фото и видео

В Тернопольской области столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП погибли два человека, а пятилетний ребенок попал в реанимацию.

Об этом сообщается на сайте ГУ НП области. Авария случилась 8 ноября в 19:30 в селе Шибалин (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

По данным правоохранителей, водитель 1978 года рождения, находясь за рулем Skoda Yeti в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с Daewoo Lanos. В последнем находилась семья. Жена и муж погибли на месте, а их пятилетний сын в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию.

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Нарушитель задержан, а алкотестер показал 1,3 промилле алкоголя. Начато уголовное производство по части 4 статьи 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения, которое повлекло смерть нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Виновнику грозит от 7 до 12 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортом на срок от 7 до 10 лет.

Отметим, что за первые девять месяцев 2021 года (с января по сентябрь) было совершено 137,2 тысячи ДТП. Из них 3 667 из-за управления в нетрезвом состоянии, в которых погибли 84 человека и 804 получили травмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве водитель сбил полицейского, когда тот оформлял ДТП, а затем скрылся с места аварии.