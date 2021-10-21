Услышал о том, что Киву исключили из путинского бандформирования "ОПЗЖ".

Даже так бывает.

В прошлом году Братья по оружию из одной государственной силовой структуры специального назначения, в названии которой присутствует буква "А", предупредили меня о том, что российские спецслужбы дают пять миллионов долларов за то, чтобы я живым попал в их руки на территорию Эрэфии.

Россияне обратились в несколько "учреждений", которые теоретически могли бы провести такую спецоперацию. Все якобы отказались – в связи то ли с бесперспективностью, то ли с относительной порядочностью. Более того, некоторые эту информацию передали туда, куда надо.

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Далее текст на языке оригинала.

В принципі, для мене це була не новина, бо десь, як мінімум, раз на рік подібні спроби відбуваються з 2014-го. Не раз деергешки ворога нейтралізовувалися спільними силами добровольців, СБУ, МВС.

Дякую за все, хлопці та дівчата!

Але цього разу, після відмови "серйозних структур займатися Ярошем", за інформацією з надійних агентурних джерел, пропозицію прийняла лиса, дебільнувата і психопатична "особь" з прізвищем на літеру "К"…

По-християнськи, шкода мені цього недорозвинутого путінського телепня.

P.S. Хочу закликати Патріотів України не відправляти на той світ цього виродка, бо чую про те, що бажаючих стає все більше.

Думаю, за вас це зроблять кремлівські спецслужби, бо "п’ять лямів" йому вони точно не пробачать.

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