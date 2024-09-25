Пьяный водитель на красный сигнал светофора влетел в поезд и убил пассажирку: подробности ужасного ДТП в Винницкой области

В Винницкой области произошло смертельное ДТП. Пьяный водитель на железнодорожном переезде выехал на пути, не обращая внимания на запрещающие сигналы. В результате грузовой поезд протаранил автомобиль. Погибла 15-летняя пассажирка.

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Смерть на переезде

В небольшом поселке Глуховцы Винницкой области слухи о трагедии на переезде разлетелись за считаные часы. На Козятинском грузовом переезде в ночь на 24 сентября водитель ВАЗа, не обращая внимания на запрещающий сигнал светофора и звуковые сигналы, выехал на железнодорожные пути и столкнулся с грузовым поездом.

В результате погибла 15-летняя Татьяна Надворная, бывшая ученица Глуховецкого лицея. За рулем находился 21-летний водитель. Полиция обнаружила у него 1,14 промилле алкоголя в крови. Сейчас он находится в СИЗО.

После 9-го класса пошла учиться экстерном

Татьяна Надворная – бывшая ученица местного лицея. В школе говорят, что девочка окончила 9 класс и выбрала учебу экстерном.

"Добрая, отзывчивая, активная. У нее было много друзей, она очень коммуникабельная была. Но после окончания 9 класса решила дальше учиться экстерном, это был ее выбор, она была очень самостоятельной", – рассказали OBOZ.UA в лицее.

Татьяна была из многодетной семьи, у нее остались родители и еще трое братьев и сестер.

В селе сейчас обсуждают разные версии случившегося. Некоторые говорят, что в автомобиле была компания – кроме водителя и Татьяны, находились еще 1-2 человека. Но в полиции этого пока не подтверждают.

"Вроде бы ребята жили в общежитии, поздно откуда-то возвращались. Это обычный переезд, я не слышал, чтобы там были аварии ранее. Есть и светофор, и звуковой сигнал. Почему так случилось, уже должна полиция выяснить. Но очень жалко девушку, еще совсем ребенок", – рассказал местный житель Михаил.

В полиции Винницкой области открыли уголовное производство по ч.3 ст. 286-1 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения лицами в состоянии опьянения, которое привело к смерти потерпевшего. Виновному грозит до 10 лет лишения свободы.