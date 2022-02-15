Под Одессой пьяный водитель сбил семью с младенцем: подробности ДТП и фото

Под Одессой внедорожник сбил молодых родителей и их полуторамесячного сына. ДТП произошло, когда супруги шли по обочине дороги. Столкновение было настолько сильным, что людей перекинуло через крышу машины. Свидетели рассказывают, что водитель был сильно пьян и едва мог стоять на ногах. Теперь делом занимается полиция.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Авария произошла вечером 13 февраля под Одессой в селе Нерубайское недалеко от садового кооператива "Лира". По обочине дороги шли 18-летняя Виктория Гладун с мужем, они везли в коляске полуторамесячного сына, который спал. Вдоль дороги там нет ни одного фонаря, тротуары также не обустроены. Поэтому изначально все местные жители вынуждены ходить по обочине, рискуя попасть под колеса автомобиля.

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Виктории с мужем не повезло, на них внезапно налетел внедорожник. Супругов от удара подкинуло в воздух, они перелетели через крышу машины и упали на асфальт. Коляску с ребенком отбросило в сторону.

"Когда я подошла на место аварии, то Вика сидела на земле, она абсолютно ничего не помнила. А ее муж держал на руках плачущего ребенка и сильно кричал, просил о помощи. Я взяла малыша на руки. Пишут, что была девочка, но на самом деле у них мальчик. Я вызвала скорую и пыталась успокоить ребенка", – вспоминает очевидица аварии.

Женщина рассказала OBOZREVATEL, что водитель внедорожника был сильно пьян: "Он не мог стоять на ногах! Как он вообще сел за руль в таком состоянии? Одна женщина говорила, что видела его возле магазина с другом. Они оба шатались, сели в машину и поехали".

Тот самый друг водителя тоже был на месте ДТП. Но когда его спросили, был ли он пассажиром в автомобиле, тот стал все отрицать и убежал.

Сейчас ребенок находится в больнице, в отделении нейрохирургии вместе с отцом. Врачи говорят, что состояние у мальчика средней тяжести – у него перелом бедра и сотрясение мозга. А вот маму врачи отпустили домой, у нее незначительные ушибы.

Семье требуется помощь, перечислить деньги можно на карточку мамы Виктории Гладун: 5168 7451 1456 6620.

В полиции Одесской области OBOZREVATEL сообщили, что открыли уголовное производство по п.1 ч. 1 ст. 286 – нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Водителю грозит наказание в виде лишения свободы до трех лет с лишением права управлять транспортом от трех до пяти лет.

Решение об избрании меры пресечения водителю будут принимать тогда, когда получат справку от врачей о состоянии пострадавших в ДТП. При этом полицейские тоже взяли у мужчины анализ крови на алкоголь, но результатов еще нет.