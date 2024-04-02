УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Пьяный депутат сбил женщину и бросил ее умирать на дороге: что известно о ДТП в Черновицкой области

Марина Петик
Расследования
3 минуты
2,1 т.
Пьяный депутат сбил женщину и бросил ее умирать на дороге: что известно о ДТП в Черновицкой области

В Черновицкой области депутата Сокирянского городского совета подозревают в том, что он в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил 43-летнюю женщину, которая шла с велосипедом по обочине дороги. С места аварии он скрылся. Только благодаря камерам видеонаблюдения удалось установить личность нарушителя.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

"Ваша дочь погибла, приезжайте"

Трагедия произошла вечером 29 марта. 43-летняя Виктория Лугинич возвращалась с работы домой в село Коболчин. Она шила рюкзаки для военных в одной из мастерских в Сокирянах. В этот день немного задержалась, потому что хотела закончить работу.

"Она была очень ответственной, да и сама работа ей нравилась. Сначала она работала в другом месте, там они и военную форму тоже шили. Потом перешла в Сокиряны, потому что было ближе к дому. В 19 часов я начал беспокоиться, позвонил ей, но никто не ответил. Сказал жене, что возьму машину и поеду за ней. Но вскоре с ее номера позвонили по телефону. Я думал дочь, говорю: "Виктория, чего ты не отвечаешь, мы волнуемся". Слышу мужской голос мне говорит, что " ваша дочь погибла, ее сбила машина, приезжайте", – со слезами вспоминает 75-летний отец Виктории Василий Лугинич.

Пьяный депутат сбил женщину и бросил ее умирать на дороге: что известно о ДТП в Черновицкой области

Мужчина говорит, что смог доехать до того места ДТП. Он увидел лежащее в луже крови тело, но полиция его не пропустила. Велосипед аккуратно стоял где-то в 30 метрах от нее в кювете.

"Она шла по обочине навстречу движению машин, как и положено. Если ее сбила машина, то велосипед должен был быть рядом. Кто его туда перенес?" – удивляется отец.

Он рассказывает, что приехали эксперты, делали замеры. И уже поздно ночью он сам отвез тело своей дочери в морг.

"Я не могу вам простить"

По камерам видеонаблюдения удалось установить водителя. Им оказался ехавший на Audi A6 35-летний депутат Сокирнянского городского совета Роман Мартынюк. По сообщению полиции Черновицкой области, мужчина был пьян.

Как рассказала родственница погибшей Тамара Дудник, у Виктории были переломанные ноги, она истекала кровью. Но депутат, по ее словам, даже не вызвал на место аварии ни скорую помощь, ни полицию.

Пьяный депутат сбил женщину и бросил ее умирать на дороге: что известно о ДТП в Черновицкой области

Депутат Роман Мартынюк является владельцем ООО "Симстройинвест", которое занимается строительством. Также он руководит "Благотворительным фондом Татьяны Мартынюк "Лицом к истине".

За 2021 год Мартынюк зарегистрировал прибыль от предпринимательства в 5 млн 611 тыс. грн. Также он имеет наличными 2 млн 350 тыс. грн. Однако в этой декларации он уже не указал ни своей жены, ни сына, ни дочь.

В декларации же за 2020 год жена и дети числятся. Ни в одной из деклараций не указана ни недвижимость, ни автомобиль.

Его жена Татьяна также является депутатом этого городского совета. Татьяна Мартынюк в 2020 и 2022 годах в декларации указала, что работает заместителем начальника Сокирянской Государственной налоговой инспекции ГУ ГНС в Черновицкой области. Данные о недвижимости и автомобиле у нее также отсутствуют. В 2021 году она указала членов семьи: мужа Романа Мартынюка и двоих детей.

Пьяный депутат сбил женщину и бросил ее умирать на дороге: что известно о ДТП в Черновицкой области

В декларации за 2022 год данных о членах семьи она тоже не предоставила. Но указала финансовые активы в размере 2 млн 350 тыс. и 100 тыс. грн наличными.

По словам отца погибшей Виктории, жена виновника аварии и его мать приходили на похороны его дочери.

"Просили прощения, но я им сказал, что не могу простить, он отнял жизнь у моей дочери. Я выгнал их. В церкви во время прощания мать еще пыталась подойти к гробу дочери, я тоже выгнал ее", – говорит Василий Филиппович.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, что привело к смерти потерпевшего (виновному грозит от 5 до 10 лет лишения свободы), а также по ч. 3 ст. 135 УК Украины – оставление в опасности, повлекшее смерть (виновному грозит от 3 до 8 лет лишения свободы). Депутат был арестован без права внесения залога.