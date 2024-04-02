Пьяный депутат сбил женщину и бросил ее умирать на дороге: что известно о ДТП в Черновицкой области

В Черновицкой области депутата Сокирянского городского совета подозревают в том, что он в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил 43-летнюю женщину, которая шла с велосипедом по обочине дороги. С места аварии он скрылся. Только благодаря камерам видеонаблюдения удалось установить личность нарушителя.

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"Ваша дочь погибла, приезжайте"

Трагедия произошла вечером 29 марта. 43-летняя Виктория Лугинич возвращалась с работы домой в село Коболчин. Она шила рюкзаки для военных в одной из мастерских в Сокирянах. В этот день немного задержалась, потому что хотела закончить работу.

"Она была очень ответственной, да и сама работа ей нравилась. Сначала она работала в другом месте, там они и военную форму тоже шили. Потом перешла в Сокиряны, потому что было ближе к дому. В 19 часов я начал беспокоиться, позвонил ей, но никто не ответил. Сказал жене, что возьму машину и поеду за ней. Но вскоре с ее номера позвонили по телефону. Я думал дочь, говорю: "Виктория, чего ты не отвечаешь, мы волнуемся". Слышу мужской голос мне говорит, что " ваша дочь погибла, ее сбила машина, приезжайте", – со слезами вспоминает 75-летний отец Виктории Василий Лугинич.

Мужчина говорит, что смог доехать до того места ДТП. Он увидел лежащее в луже крови тело, но полиция его не пропустила. Велосипед аккуратно стоял где-то в 30 метрах от нее в кювете.

"Она шла по обочине навстречу движению машин, как и положено. Если ее сбила машина, то велосипед должен был быть рядом. Кто его туда перенес?" – удивляется отец.

Он рассказывает, что приехали эксперты, делали замеры. И уже поздно ночью он сам отвез тело своей дочери в морг.

"Я не могу вам простить"

По камерам видеонаблюдения удалось установить водителя. Им оказался ехавший на Audi A6 35-летний депутат Сокирнянского городского совета Роман Мартынюк. По сообщению полиции Черновицкой области, мужчина был пьян.

Как рассказала родственница погибшей Тамара Дудник, у Виктории были переломанные ноги, она истекала кровью. Но депутат, по ее словам, даже не вызвал на место аварии ни скорую помощь, ни полицию.

Депутат Роман Мартынюк является владельцем ООО "Симстройинвест", которое занимается строительством. Также он руководит "Благотворительным фондом Татьяны Мартынюк "Лицом к истине".

За 2021 год Мартынюк зарегистрировал прибыль от предпринимательства в 5 млн 611 тыс. грн. Также он имеет наличными 2 млн 350 тыс. грн. Однако в этой декларации он уже не указал ни своей жены, ни сына, ни дочь.

В декларации же за 2020 год жена и дети числятся. Ни в одной из деклараций не указана ни недвижимость, ни автомобиль.

Его жена Татьяна также является депутатом этого городского совета. Татьяна Мартынюк в 2020 и 2022 годах в декларации указала, что работает заместителем начальника Сокирянской Государственной налоговой инспекции ГУ ГНС в Черновицкой области. Данные о недвижимости и автомобиле у нее также отсутствуют. В 2021 году она указала членов семьи: мужа Романа Мартынюка и двоих детей.

В декларации за 2022 год данных о членах семьи она тоже не предоставила. Но указала финансовые активы в размере 2 млн 350 тыс. и 100 тыс. грн наличными.

По словам отца погибшей Виктории, жена виновника аварии и его мать приходили на похороны его дочери.

"Просили прощения, но я им сказал, что не могу простить, он отнял жизнь у моей дочери. Я выгнал их. В церкви во время прощания мать еще пыталась подойти к гробу дочери, я тоже выгнал ее", – говорит Василий Филиппович.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, что привело к смерти потерпевшего (виновному грозит от 5 до 10 лет лишения свободы), а также по ч. 3 ст. 135 УК Украины – оставление в опасности, повлекшее смерть (виновному грозит от 3 до 8 лет лишения свободы). Депутат был арестован без права внесения залога.