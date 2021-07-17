Пьяный дальнобойщик сбил шлагбаум на границе с Беларусью. Видео

На границе с Беларусью дальнобойщик в состоянии алкогольного опьянения выехал на "встречку" и сбил шлагбаум в пункте пропуска "Выступовичи". По словам самого водителя автоцистерны, он употреблял спиртное уже после оформления белорусскими пограничниками.

В результате это употребление привело к ряду админправонарушений. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Как стало известно, пограничники оформили на водителя документы за злостное неповиновение пограничному наряду и нарушение пограничного режима.

Сотрудники Национальной полиции оформили админпроизводства за нарушение ПДД, повлекшее повреждение имущества (ст. 124), нетрезвое вождение (ст. 130) без документов (ст. 126) и мелкое хулиганство (ст. 173).

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