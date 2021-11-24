Пьяному водителю Mercedes из "Дорожного контроля" грозит 10 лет: детали трагедии в Виннице

Сбивший женщину на "зебре" в Виннице водитель оказался активистом известной общественной организации, которая также борется с пьяными за рулем. Содержание алкоголя в крови Романа Шиманского превысило норму в 10 раз.

Пять дней пострадавшая в ДТП отчаянно боролась за жизнь и все это время мужчине не объявляли о подозрении. Это произошло только после смерти Ирины Герсак в реанимации городской больницы.

Подробнее о трагедии читайте в материале OBOZREVATEL.

Авария произошла по улице Даниила Нечая (в районе перекрестка с переулком Сирка) вечером 18 ноября. Mercedes совершил наезд на женщину, пересекавшую проезжую часть дороги с велосипедом.

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Удар был такой силы, что с женщины слетела обувь, а велосипед выбросило на тротуар.

Тяжело травмированную пострадавшую сразу же на скорой отвезли в реанимацию.

30-летний водитель сообщил патрульным, что он является представителем одной из общественных организаций и отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения с помощью алкотестера "Драгер".

"Мужчина, у которого были внешние признаки опьянения, объяснил, что сразу после аварии употребил успокоительное лекарство", – рассказали в полиции.

Выяснилось, что за рулем был 30-летний винничанин Роман Шиманский. Экспертиза показала, что в его крови было 2 промилле алкоголя (это приблизительно после употребления полулитра крепких спиртных напитков).

Руководитель ОО "Дорожный контроль Винница" Владимир Затайдух в комментарии OBOZREVATEL подтвердил, что сбивший женщину Роман Шиманский имеет отношение к этой общественной организации.

"Он плодотворно сотрудничал с нами, являлся активистом нашей организации. По моей информации, он полностью признает свою вину, на суде скажет, что действительно сбил", – сообщил Затайдух.

Что касается отказа водителя от алкотеста (на "Драгере"), то, по словам руководителя "ДКВ", на это были объективные причины.

"Он является инвалидом, из-за сахарного диабета искривлена грудная клетка, также недавно переболел COVID и потому не мог набрать достаточно воздуха (чтобы подуть в прибор. – Ред.). Затем он поехал и сдал кровь", – рассказал руководитель винницкого "Дорожного контроля".

К тому же, говорит Затайдух, законодательство не предусматривает, что после ДТП с потерпевшими необходимо проходить тест на "Драгере": "Предусмотрена только сдача крови и мочи".

По словам главы общественной организации, и Роман Шиманский, и "Дорожный контроль Винница" до сегодняшнего дня оплачивали лечение пострадавшей женщины – ежедневно переводили около четырех тысяч гривен.

"Но, к сожалению, я только что узнал, что она сегодня умерла", – сообщил Владимир Затайдух.

Руководитель "ДКВ" говорит, что за восемь лет они с такой ситуацией (причастностью к пьяному ДТП их активиста) столкнулись впервые. "Мы только ловили, а тут действительно наш активист (был пьяным за рулем. – Ред.)… Мы от него не открещиваемся", – добавил Затайдух.

В Винницкой городской клинической больнице скорой медицинской помощи нашим журналистом подтвердили, что пострадавшая в ДТП Ирина Герсак умерла 23 ноября.

Медицинский директор Богдан Трохименко рассказал OBOZREVATEL что женщина поступила в больницу после ДТП в тяжелом состоянии.

"Тяжелая политравма. Этим все сказано", – сообщил Трохименко.

Пять дней врачи боролись за жизнь Ирины, однако чуда в этот раз не произошло. 53-летняя женщина скончалась не приходя в сознание.

По словам соседей, она жила с мужчиной-инвалидом, который нуждается в уходе. "Жили бедно, не совсем благополучно. Но что уже сейчас об этом говорить – никто не заслуживает такой смерти", – говорят люди.

В сети говорили, что у женщины нет родственников, однако OBOZREVATEL выяснил, что это не так.

У Ирины есть две взрослые дочери, обе живут за границей – в Италии, старшая сейчас беременна. Также есть брат в Польше. Он должен приехать в Украину, чтобы попрощаться с сестрой.

Как выяснили наши журналисты в полиции Винницкой области, днем 23 ноября подозрение водителю Mercedes еще не было объявлено. Странная ситуация, ведь ДТП с тяжкими последствиями произошло еще 18 ноября.

А вот в прокуратуре Винницкой области буквально через час после этого разговора заявили, что все в порядке: "Процессуальное руководство осуществляет Винницкая окружная прокуратура, подозрение уже точно вручили".

Также вечером начальник отдела коммуникации полиции Винницкой области Анна Олейник рассказала OBOZREVATEL, что в связи со смертью пострадавшей в ДТП женщины водителю объявили подозрение по ч.3 ст. 286-1 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, которое привело к смерти человека).

За это 30-летнему Роману Шиманскому грозит от пяти до десяти лет лишения свободы (с запретом управлять транспортными средствами на такой же срок). Сегодня, 24 ноября, Винницкий городской суд должен избрать подозреваемому меру пресечения.

Ежегодно в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах Украины гибнет людей больше, чем на войне. За 10 месяцев 2021 г. произошло 154 480 аварий, в которых потеряли жизнь уже 2 592 человека.

В связи с этим Министерство внутренних дел Украины готовит новый пакет законов, которые предусматривают увеличение ответственности за нарушение правил дорожного движения.