Пьяного водителя, который влетел в толпу в Днепре, ранее судили за наркотики и кражу

В областной прокуратуре Днепра сообщили, что водитель Mercedes, который 12 сентября на улице Калиновской на полном ходу сбил шестерых пешеходов, снес светофор и врезался в жилой дом, был ранее судим. Мужчину обвиняли в торговле наркотиками и незаконном обращении с оружием.

О том, что мужчина уже имел проблемы с законом, рассказали в программе ТСН. Журналисты со ссылкой на правоохранителей сообщили, что 33-летнего жителя Днепра ранее судили за торговлю наркотиками и ограбления, но он отделался условным сроком. В данное же время он также является подследственным. В частности, суд рассматривает еще два дела против задержанного: по статьям "мошенничество" и "незаконное обращение с оружием".

Видео дня

Также журналисты опровергли информацию, которая ранее появилась в СМИ, о том, что виновник ДТП, якобы является работником суда.

"Водитель не является помощником судьи. Транспортное средство ему не принадлежит, машина принадлежит лицу, которое было пассажиром", - отметил начальник отдела областной прокуратуры Андрей Дяченко.

Как известно, что в городе Днепр, легковой автомобиль марки Mercedes на большой скорости влетел в толпу людей, которые стояли возле супермаркета. Остановился неуправляемый автомобиль, лишь врезавшись в стену дома. В результате ДТП пострадали шесть человек, двое из них - дети.

В пресс-службе полиции Днепра рассказали, что Mercedes столкнулся с автомобилем Mitsubishi, в котором находилась женщина с двумя несовершеннолетними детьми. После этого водитель-нарушитель начал двигаться по встречной полосе и совершил наезд на двух пешеходов 30 и 50 лет. Мужчины получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

Водитель Mercedes пытался скрыться с места ДТП. Его удалось задержать прохожим.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в понедельник, 13 августа, водитель на Chevrolet наехал на малолетнего ребенка и скрылся с места ДТП. Мальчика с травмой ноги госпитализировали в Охматдет.