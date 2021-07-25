Пьяное вождение "слуги" Васильковского: у патрульных исчезли все видео инцидента
У сотрудников Патрульной полиции якобы исчезли видеозаписи задержания народного депутата от "Слуги народа" Игоря Васильковского, который 28 июня ехал за рулем в пьяном виде. Причиной могли стать угрозы от рослых мужчин спортивного телосложения, которые по словам очевидцев, приехали на место инцидента и начали угрожать сотрудникам правоохранительных органов.
Об этом сообщил Telegram-канал "Через плечо". В публикации указано, что "стычка" с патрульными из-за задержания вышеупомянутого парламентария настолько накалилась, что правоохранителям пришлось вызвать начальство.
"На место пришлось приехать самому начальнику патрульной полиции. В итоге, как оказалось, ни единого видео с боди-камер патрульных нет. Все стерли. Так как во время разборок полицейские неоднократно предупреждали, что ведется видеосъемка", – отметили авторы публикации.
Они добавили, что без освещения этой информации в СМИ, а также без создания резонанса одиозный нардеп сумеет уйти от ответственности.
Как сообщал OBOZREVATEL:
На обвинение в пьяном вождении Игорь Васильковский заявил, что его задержали просто так. В подтверждение своих слов он предоставил заключения медиков после прохождения экспертизы на алкоголь и наркотики.
Васильковский уже был замечен в похожем инциденте в июле 2020 года, когда полиция остановила его Toyota Land Cruiser на трассе в Одессе. Однако тогда причина остановки авто нардепа была не в пьяном вождении, а сомнительном содержимом багажника.