Пьяное вождение 'слуги' Васильковского: у патрульных исчезли все видео инцидента

У сотрудников Патрульной полиции якобы исчезли видеозаписи задержания народного депутата от "Слуги народа" Игоря Васильковского, который 28 июня ехал за рулем в пьяном виде. Причиной могли стать угрозы от рослых мужчин спортивного телосложения, которые по словам очевидцев, приехали на место инцидента и начали угрожать сотрудникам правоохранительных органов.

Об этом сообщил Telegram-канал "Через плечо". В публикации указано, что "стычка" с патрульными из-за задержания вышеупомянутого парламентария настолько накалилась, что правоохранителям пришлось вызвать начальство.

"На место пришлось приехать самому начальнику патрульной полиции. В итоге, как оказалось, ни единого видео с боди-камер патрульных нет. Все стерли. Так как во время разборок полицейские неоднократно предупреждали, что ведется видеосъемка", – отметили авторы публикации.

Видео дня

Они добавили, что без освещения этой информации в СМИ, а также без создания резонанса одиозный нардеп сумеет уйти от ответственности.

Как сообщал OBOZREVATEL: