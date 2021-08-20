Пьяная женщина покалечила ребенка, но продолжает гулять на свободе: новые детали ДТП в Виннице

13-летний Андрей Тарасюк, которого по дороге в школу сбила на своем автомобиле пьяная женщина, готовится к трем операциям в Винницкой областной детской больнице. Родные подростка делают все, чтобы мечта о возвращении в баскетбол стала реальностью. А виновница ДТП ежедневно "напоминает" семье о произошедшем, гуляя возле их дома. На свободе.

Подробнее о том, что произошло после резонансного ДТП, читайте в материале OBOZREVATEL.

Как рассказала OBOZREVATEL Татьяна Тарасюк, мама пострадавшего в страшном ДТП Андрея, сейчас он чувствует себя более-менее хорошо. Ребенок уже перенес три операции, однако осенью ему предстоят еще три – во время первой будут ставить титановую пластину.

"В результате удара автомобилем сына отбросило на арматуру, череп оказался пробит, часть кости сейчас просто отсутствует", – объяснила женщина.

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Также есть серьезные проблемы и с рукой юного баскетболиста. Осенью дети идут в школу, Андрей тоже рвется, но, по словам мамы, травмированной рукой не сможет писать. Даже малейшее усилие исключено – очень болит, да и врачи запретили. Нужно, чтобы кости срослись, а пока что в руке стоят спицы.

"А так, конечно, сын очень соскучился по всем: и по одноклассникам, и по учителям. Он же все лето, по сути, лечился. Друзья его навещали, но сами понимаете...", – добавила Татьяна.

А еще Андрей мечтает вернуться к баскетболу, которым занимался до ДТП. "Очень хочет побросать мяч, тренироваться, но пока что это невозможно", – говорит мама.

Более того, травмы, полученные ребенком в результате ДТП, настолько серьезны, что Андрею начинают оформлять инвалидность.

"Будет на группе. Полностью здоровье уже не вернуть, хотя мы делаем все возможное", – расстроенно констатирует мать.

По ее словам, на данный момент муж Наталии Дзись, которая в состоянии алкогольного опьянения сбила Андрея, передал 65 тысяч гривен. Но на лечение ушло уже более ста тысяч, да и впереди немалые траты.

"А вот она (Дзись – Ред.) ни разу не позвонила, не проведала, хотя постоянно гуляет с электронным браслетом возле нашего дома. Ходит в магазин возле нас, гуляет со старшей дочкой, отдыхает в парке", – говорит мама подростка.

Невозможно даже представить, чего стоит родителям травмированного ребенка наблюдать все эти хождения изо дня в день.

Татьяна Тарасюк говорит, что сентябрь будет тяжелым: впереди не только операции Андрея, но и суд над виновницей их бед.

Несмотря на то, что виновницу ДТП пытались "сделать" больной женщиной, которая якобы страдает алкоголизмом и ее нужно "просто лечить, а не отправлять за решетку", – номер не прошел.

Адвокат пострадавших Снежана Чубенко рассказала OBOZREVATEL, что Наталью Дзись, которая сбила юного баскетболиста, признали дееспособной.

"В момент совершения преступления она действительно находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения, которое граничит с полубессознательным состоянием. Но вряд ли суд присудит ей принудительное лечение, чего очень хотела та сторона, думаю, что будет приговор. Так как психиатрическая экспертиза показала, что она (Дзись – Ред.) осознавала значение своих действий и управляла ими", - сообщила адвокат.

Также она рассказала, что готовится и гражданский иск о возмещении ущерба (на лечение Андрея и др.).

Утром 24 мая 2021 года Андрей Тарасюк шел в школу по улице Ивана Богуна.

Китайский кроссовер Haval H2 вылетел на тротуар встречной полосы движения, затем врезался в ворота, а после этого продолжил движение и сбил на тротуаре Андрея. После этого "китаец" продолжил движение и въехал в забор двух домовладений.

13-летнего Андрея в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию Винницкой областной детской клинической больницы

Виновница дорожно-транспортного происшествия, в крови которой было 3,3 промилле алкоголя. уже через три дня вернулась из следственного изолятора домой – за нее внесли 181 тысячу гривень залога.