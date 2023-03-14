"Путин предстанет перед судом": Дмитрий Кулеба рассказал, сколько стран вошло в группу по созданию спецтрибунала для РФ

По состоянию на сегодняшний день в группу по созданию специального трибунала для России за преступления против Украины входят 32 страны. Две из них присоединились недавно.

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Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Список стран он при этом не привел.

"Еще две страны присоединились к коалиции по созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Сейчас 32 государства работают вместе, чтобы привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России. Путин и его соратники предстанут перед судом", – написал Дмитрий Кулеба.

Напомним, накануне стало известно, что Международный уголовный суд в Гааге возбудит два дела по военным преступлениям России против Украины. Государство-агрессор будет обвиняться в похищении украинских детей и умышленном нанесении ударов по гражданской инфраструктуре.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 4 января 2023 года городской совет Гааги поддержал инициативу по созданию спецтрибунала для России. Там предположили, что, учитывая, сколько военных преступлений уже зарегистрировано и расследуется в Украине, для этого понадобится отдельное здание.

А уже 19 января Европарламент принял резолюцию по созданию специального международного трибунала для привлечения к ответственности всех виновных в преступлениях против Украины.

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