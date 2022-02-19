Путин – не единственная причина войны с Украиной: в чем ошибается Зеленский
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Самый слабый момент в целом сильной речи Зеленского: "Когда мы говорим о Российской Федерации – это целый народ. Поэтому я считаю, что они не смогут пойти войной против украинского народа".
Путин – не единственная причина войны с Украиной. Он лишь выразительное олицетворение имперских посягательств русского народа.
И Российская Федерация – не один народ, в его состав входят другие, кроме русских, народы, которые вполне возможно не хотят войны с украинцами, или даже хотели бы ее с россиянами.
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Источник:Facebook Владимира Вятровича