Самый слабый момент в целом сильной речи Зеленского: "Когда мы говорим о Российской Федерации – это целый народ. Поэтому я считаю, что они не смогут пойти войной против украинского народа".

Путин – не единственная причина войны с Украиной. Он лишь выразительное олицетворение имперских посягательств русского народа.

И Российская Федерация – не один народ, в его состав входят другие, кроме русских, народы, которые вполне возможно не хотят войны с украинцами, или даже хотели бы ее с россиянами.