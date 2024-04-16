Путешествовал по Европе под видом служебной командировки: зампредседателя Полтавского облсовета получил подозрение. Фото

Заместитель председателя Полтавского областного совета, который в военное время устроил себе отдых в Португалии под видом "служебной командировки", получил официальное подозрение. Теперь ему грозит тюремное заключение.

Преступление задокументировали Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований. В Telegram-канале СБУ рассказали, что чиновник в марте 2023 года оформил командировку в город Быдгощ (Польша) и выехал за пределы Украины якобы для работы.

Следствие считает, что после пересечения госграницы депутат уехал по личным делам в одну из юго-западных стран ЕС.

Офис генерального прокурора уточнил: в Польше чиновник должен был провести встречи с украинцами, которые временно переехали в эту страну, якобы для решения их социально-бытовых вопросов. Однако все время "служебной командировки" мужчина провел в Португальской Республике.

Когда он вернулся в Украину, то отчитался об "успешно выполненной цели командировки" и даже получил за время, проведенное в ЕС, зарплату.

Правоохранители исследовали выписки из банковских карт фигуранта. Оказалось, что заграницей он активно посещал рестораны, магазины, платил за проживание в гостиницах.

"Также, по имеющимся данным, во время пребывания за границей он подписал доверенность на иностранную гражданку для приобретения недвижимости в Евросоюзе", – добавили в СБУ.

Во время обысков у депутата изъяты оригиналы документов, в том числе иностранных, о его проживании и маршрутах поездок за пределами Украины.

Также обнаружены мобильные телефоны, подтверждающие незаконную деятельность чиновника.

Должностному лицу объявлено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

– ст. 366 (служебный подлог);

– ст. 190 (мошенничество);

– ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).

Решается вопрос об избрании замглавы Полтавского облсовета меры пресечения.

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