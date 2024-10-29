Публично поддержал агрессию России: СБУ сообщила о подозрении скрывающемуся в Москве журналисту из Кропивницкого. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины сообщили о подозрении еще одному российскому пропагандисту. Уроженец Кропивницкого Владислав Гулевич после начала российской агрессии в 2014 году сбежал в Москву, откуда вел подрывную деятельность против Украины.

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После начала уже полномасштабного вторжения коллаборант публично поддерживает вооруженную агрессию РФ и оккупацию Украины, заявляет, что украинцев не существует и прилагает усилия для дискредитации Украины на международной арене, в частности, перед западными партнерами нашего государства. Об этом сообщили в Управлении СБУ в Кировоградской области.

"Служба безопасности собрала доказательную базу на коллаборанта Владислава Гулевича – псевдополитолога и идейного сторонника рашизма. До 2014 года он проживал в Кропивницком, а затем бежал в Москву, где активизировался в взрывной деятельности в пользу России", – говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что еще больше активизировался предатель после того, как Россия начала уже полномасштабное вторжение.

"После начала полномасштабной войны Гулевич публично поддержал вооруженную агрессию России и призвал оккупантов к захвату всей территории Украины. Одновременно фигурант вообще поставил под сомнение факт существования Украинской государственности и украинского народа с нашей самобытной культурой и более тысячелетней историей. Для распространения деструктивного контента злоумышленник публикует авторские статьи в кремлевских интернет-изданиях "русская народная линия" и "сегодня.ру", – отметили в Службе.

Там добавили, что Гулевич также входит в "редколлегию" пропагандистского издания министерства иностранных дел РФ "Межународная жизнь".

"В этом издании коллаборант занимается подготовкой фейковых сообщений, направленных на искусственную дискредитацию Украины на внешнеполитической арене, особенно перед нашими западными партнерами", – объяснили "функционал" пропагандиста в Службе.

СБУ инициировала проведение ряда экспертиз, в том числе лингвистической. Они подтвердили факты информационно подрывной деятельности фигуранта в интересах страны-агрессора.

Гулевичу заочно сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности:

ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины);

ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений).

"Продолжаются комплексные меры по привлечению злоумышленника к ответственности за преступления перед Украиной. Расследование проводили сотрудники СБУ в Кировоградской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры", – добавили в Службе.

Напомним, ранее СБУ задержала агента ГРУ, который выдавал себя за военного и хотел устроиться в ЧВК "Вагнер". Он шпионил в пользу РФ в десяти областях Украины.

Также сообщалось о задержании агента ФСБ, который под видом волонтера ООН шпионил за защитниками Покровска.

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