"... Статью российского президента Владимира Путина о "единстве" украинцев и россиян включили в качестве одной из обязательных тем на занятиях по военно-политической подготовки в армии России..." (с) - сайт "Главком".

Российский информационный ресурс РБК обратился в ГШ ВС РФ за комментариями по этому поводу и получили весьма интересный ответ:

"...Практически все военнослужащие ВС РФ разделяют тезисы, изложенные в этой статье..." (с)

"... Это стало обоснованием будущей войны - почему, за что и где придётся умирать этим ребятам..." (с)

ресурс "Генерал СВР" на видеохостинге Ютуб (афилирован с российскими специальными службами).

Видео дня

Вобщем, Кремль настойчиво пытается "транслировать" во вне (так сказать, "наружу") некий посыл о том, что готов развязать в Украине войну при любых обстоятельствах.

Кто забыл, напомню: в 2014-м с целью спасти прижатый к стенке свой гибридный режим на Донбассе, Кремль решился на замаскированное прямое вторжение на территорию Украины с использованием своих регулярных войск.

Главного результата ему тогда добиться удалось.

Своих дрессированных гибридных АбизЯноФ Кремль сумел спасти, обеспечив для них более-менее устойчивое положение, заставив силы АТО отступать.

Но, совершенно внезапно, после своих первых "успехов", операция Кремлём была остановлена "на разгоне", а свои задрапированные "под ополчение" регулярные подразделения и части он поспешил вывести с територии Украины.

Почему же так случилось?

А случилось это потому, что в ГШ ВС РФ пришли к достаточно неутешительному выводу - дальнейшее втягивание в конфликт и разрастание его масштабов будет не только "чревато международными осложнениями", но и стоить вся эта бодяга будет "очень дорого", причём во всех отношениях – при весьма и весьма неутешительных общих прогнозах (украинское государство таким макаром ОДНОМОМЕНТНО было не развалить, а сопротивление украинского народа в тот момент явно имело тенденцию к нарастанию).

Посему был выбран вариант "стабилизации", создания "плацдарма" в виде оккупированных территорий Донбасса с разворачиванием на них регулярной военной силы. Так сказать, на будущее. А также были включены гибридные механизмы по активному "разложению" и деморализации украинского общества с целью снижения уровня его готовности сопротивляться внешней агрессии...

И вот сейчас плешивое кремлёвское чмо заделалось историком-писателем.

Российские информационные ресурсы, как провластные, так и "оппозиционные", нынче упорно трактуют эти писания как некую идеологическую подготовку будущей Большой войны с Украиной. Так сказать, мотивировка атаки на Украину.

По моему глубокому убеждению, статейка эта должна была бы появится на несколько месяцев раньше, аккурат перед сосредоточением российских войск на наших границах. Это выглядело бы более "запугивающим".

Но у кремлёвского питуна захотели сначала поговорить с американским "дедушкой" на озере в Женеве – и статейку придержали...

И, судя по-всему, разговором "по главной тематике" с американским "дедушкой" кремлёвцы остались, скажем так, "не совсем удовлетворёнными", потому её сейчас и пустили в ход. И начали этот перфоманс с "Большой войной" по всё той же схеме: "ну дайте, дайте мне... а то я за себя не ручаюсь".

Объективно говоря, начать Кремлю, именно сейчас, эту самую пресловутую войну - сродни самоубийству...

Можно, конечно, предположить, что вся эта возня, с так называемым "транзитом власти" и связанной с этой темой гибридно-информационной активностью Кремля - большая кампания по дезинформации, перед внезапным ударом, так сказать, для "усыпления внимания".

Но давайте будем трезвомыслящими. Всё это вряд ли улучшит для Кремля прогнозы будущей большой войны, которую он то ли готовит, то ли не готовит. Впрочем, все эти запугивания точно так же вряд ли будут в долгосрочной перспективе эффективны для него.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.