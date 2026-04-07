Прятались в дренажной трубе: на Харьковщине российские БПЛА убили двух оккупантов, которые хотели сдаться в плен ВСУ. Видео

На Харьковщине двое российских военных, которые пытались сдаться в плен украинским защитникам, погибли в результате ударов собственных беспилотников. Инцидент произошел после того, как оккупанты оставили позиции и скрывались в дренажной трубе, ожидая возможности сдаться.

Видео дня

После ударов украинских FPV-дронов двое российских военных пытались отойти со своих позиций. Об этом сообщает орган военного управления Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Они спрятались в засаде под дорогой, где находились около двух часов, избегая дальнейших атак. В это время украинские подразделения, в частности FPV-группа Crazy Cats вместе с экипажами "Кристалл" и Jinn Железной бригады, контролировали ситуацию с помощью беспилотников. Один из дронов пытался заставить оккупантов покинуть укрытие, а другой заглянул непосредственно внутрь трубы для уточнения их местонахождения.

В конце концов российские военные подали сигнал о готовности сдаться и начали выходить из укрытия. Однако в этот момент они были поражены беспилотниками собственных сил. В результате один из них был ликвидирован FPV-дроном, другой – добит ударом со сбросом боеприпаса.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в течение суток 6 апреля украинские защитники ликвидировали и ранили еще 980 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!