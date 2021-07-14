Провокатора из соцсетей и адепта Новороссии приговорили к двум годам

Интернет-пользователя Facebook и Vkontakte, который во время кровавых событий на Майдане и в марте 2014 года распространял в соцсетях материалы с публичными призывами к свержению конституционного строя и захвату власти в Украине, приговорили к двум годам лишения свободы. Однако, суд освободил ревностного сторонника "русского мира" от отбывания назначенного основного наказания и установил испытательный срок на один год.

Об этом говорится в постановлении Оболонского районного суда города Киева, обнародованном на сайте Единого госреестра судебных решений. На провокатора положили ряд обязанностей, среди которых – периодически приходить в уполномоченный орган по вопросам пробации, а также сообщать об изменении места жительства, работы или учебы.

Как установило следствие, осужденный репостил на своей странице Vkontakte сообщение с призывами к сбору людей в Донецке и Крыму для насильственной смены власти.

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Вот несколько фрагментов из них:

Кроме того, осужденный публиковал карты Украины, на которых юго-восточная часть территории нашего государства была обозначена красным цветом с надписью "Новороссия".

Интернет-провокатор признал себя виновным и активно способствовал раскрытию уголовного правонарушения, что стало одной из причин, которая смягчила наказание. Кроме того, у него есть несовершеннолетний ребенок (являющийся полусиротой), а на его иждивении находится больная мать.

Как сообщал OBOZREVATEL, офицер ВСУ опубликовал показательный снимок "русского мира" на Донбассе, на котором четко видно, как изменились оккупированные районы Донецкой и Луганской областей с начала войны.