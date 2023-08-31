Проведен ряд экспертиз: названы главные версии авиакатастрофы на Донбассе с двумя украинскими Ми-8. Фото

Среди главных версий авиакатастрофы на Донбассе с двумя украинскими Ми-8 рассматривают неисправность техники, обстрелы и диверсии. По делу назначено проведение ряда экспертиз.

Видео дня

В результате трагедии погибли шесть военнослужащих, летательные аппараты полностью уничтожены. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований и Офисе генерального прокурора.

При процессуальном руководстве Донецкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона начато уголовное производство по предварительной правовой квалификации нарушения правил полетов или подготовки к ним (ст. 416 УК Украины).

В ГБР отметили, что особое внимание в ходе следствия будет уделено изучению технического состояния вертолетов и соблюдению правил подготовки к полетам.

Также специалисты будут изучать версию диверсии или поражения вертолетов врагом. Кроме того, профильные специалисты проведут тщательную диагностику бортовых самописцев.

"В рамках расследования уже назначен ряд экспертиз, проведены неотложные следственные действия. Предварительная квалификация правонарушения: нарушение правил полетов или подготовки к ним (ст. 416 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет", – добавили. в ГБР.

Напомним, во вторник, 29 августа, на Бахмутском направлении разбились два вертолета Ми-8. В результате трагедии погибли 6 пилотов 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского Воздушных сил ВСУ.

Прощание с пилотами состоится в Полтаве. Панихида запланирована на 1 сентября в 10:00 возле Свято-Успенского собора. Имена и обстоятельства гибели пока не разглашаются в целях безопасности.

Начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш рассказал, что есть информация, что именно тогда взлетел российский истребитель Су-35, а украинские вертолеты заходили на посадку, чтобы обезопаситься от вероятного поражения.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Дня украинской авиации произошла трагедия – в результате крушения погиб известный украинский пилот Андрей Пильщиков с позывным "Джус". Это произошло во время столкновения учебно-боевых самолетов L-39 над Житомирщиной, с "Джусом" погибли еще два летчика (по данным из сети, их позывные – "Минка" и "Проказин").