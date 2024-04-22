Букв будет много, но проблема того стоит.

Далее текст на языке оригинала.

За моєю інформацію, ситуація із постачанням харчування ЗСУ стрімко погіршується. І це стосується і стабільності постачання, і його прозорості. Отримую сигнали від фронтовиків. Поспілкувався з начальником логістики -заступником командира однієї з бойових частин 59-ї бригади, полковником Олександром Заїченком, який зараз перебуває на передовій. Сухі факти: обраний ДП "Державний оператор тилу" постачальник "Твій хліб", з яким ДОТ місяць тому уклав відповідні договори, не поставив до частини 64% продуктів. У перші два тижні рівень постачань складав 3% від потреби, і солдат годували лише за рахунок запасів, зроблених заздалегідь.

Заїченко розповів, що ще один постачальник ДОТ, ТОВ "Черкаський м’ясокомбінат", геть нічого не поставив і був замінений на іншу компанію. Така ситуація – загальна. На передовій – трохи краще, на пунктах постійної дислокації (ППД) – повний треш. Критичний недовіз комплектів продуктів харчування. За словами Заїченка, він неодноразово звертався до ДОТ, до його голови Арсена Жумаділова, у відповідь – обіцянки, мовляв, потерпіть, буде краще. А як терпіти, коли рівень забезпечення 45%?

Я вирішив дізнатись, яка ситуація з харчуванням в інших бригадах. Зателефонував офіцерам різних бригад.

Павло:

- Я вперше вдягнув форму ще в 2014-му році. Але ТАКОГО бардаку, як зараз, ще не було!

Юрій:

- Борисич! Вони вже за…бали просто! Ми за свої харчуємось!

Петро:

- Хрєново, Борисич! Кажуть "потерпіть". Бля, ми від орків мало терпимо, ще й від своїх маємо терпіти??? Під…раси кляті!!!

Про те, що до такого провалу йде, я попереджав раніше. Нагадаю, що двоє торгів Prozorro не відбулися. ДОТ звинуватив тоді постачальників у змові. Зараз інтенсивно вкидається версія, що у нинішньому провалі винні військові логісти. Поганому танцюристу Жумаділову постійно щось заважає. Спочатку постачальник, тепер вже – військові. А рафік з ДОТ не винуватий. То може, працівники ДОТ знімуть синю форму, яку вони собі пошили за кошти дірявого бюджету, вдягнуть піксель і покажуть, ЯК треба терпіти?!

Полковник Заїченко розповів мені, що вже давно бʼє в набат, але у відповідь… тиша. Навіть звернення до нардепа Ігоря Копитіна (профільний комітет ВРУ) не дає нічого!

Прості факти результатів роботи Жумаділова. Замість відкритих торгів – прямі договори. З більшою ціною, з постачальниками, пов’язаними з Гринкевичами. Два тижні тому Жумаділов особисто в інтерв’ю "Ліга.Нет" запевняв, що ретельно перевірив постачальників. А через пару днів ДОТ, як божу росу, заливає в очі суспільству заяву, що одна з п’яти обраних ним "ретельно перевірених" компаній, "Черкаський м’ясокомбінат" виконала лише 25% заявок військових, а друга – "Твій хліб" – лише 50%. Це означає, що три чверті військових частин одного постачальника і половина іншого залишилися без поставок.

І жодної заяви про відставку через цей провал, жодного покарання, навіть вибачень немає за те, що солдат залишили без їжі!

А що ж ви перевіряли, пане Жумаділов?

Зауважу, що ціна хліба у "Черкаського м’ясокомбінату" була близько 40 грн за 1 кг., тобто, на 40-50% дорожче ніж у інших. Яйця Резнікова зі сльозами обіймають хліб Жумаділова.

А в цей час лише у частині Заїченка 800 чоловік у ППД – напівголодні. Вдумайтеся, третій тиждень частина сама шукає продукти харчування по всій Вінницькій області. Виручають запаси, зроблені заздалегідь, і допомога людей.

Отже, "ретельно перевірений" постачальник провалив поставки, і у ДОТ, також у ручному режимі, обрали нового – ТОВ "Контракт Продрезерв 5". Для початку – це ніякий не виробник, а саме посередник з групи "дніпропетровських", представники якої постачали ЗСУ продукти за окремими позиціями за ціною вищою, ніж у "творців яєць по 17" "Актив компані". Ще одна брехня від ДОТ.

Йдемо далі. "Контракт продрезерв 5" отримує на диво пільгові умови від ДОТ. Ціна комплекту зростає до 118,02 гривень, і прописується казковий пункт про передоплату у 30%. Тобто, постачальник отримає 600 млн грн від держави без будь-яких зобов’язань у разі зриву постачання. Власне, приклад Черкаського м’ясокомбінату показує, що жодних санкцій за невиконання обов’язків – не буде. Чому ДОТ зробив такі ексклюзивні умови ТОВ "Контракт продрезерв 5" – питання для правоохоронців.

Але головне – ситуація в цілому. Ми бачимо бравурні "антикорупційні" заяви про те, що "посередники прибрані, виробники заведені", які геть не відповідають дійсності. Ми бачимо прямі договори замість відкритих торгів. Власне, прямі договори – це те, за що критикували Резнікова. І саме за прямих договорів і з’явилися яйця по 17 грн, а зараз – хліб по 40 грн. І це тільки початок. Я щиро не розумію, у чому полягає реформа. Поки що те, що ми бачимо – гірше, ніж те, що було, коли систему вивели на Prozorro. Запропоновані ДОТ логістичні зміни призвели до хаосу у системі.

Як розповідають мені зампотили, раніше був поділ по військових частинах, а зараз по областях. Це лише один із факторів, який призвів до хаосу. Тому що одна частина часто може перебувати в декількох областях, і замість одного постачальника, повинна мати справу з декількома. Таким чином замість спілкування з конкретним постачальником, військові мають очікувати продукти від декількох, а до того ж спілкуватися не напряму, а через ДОТ.

Отже, підіб’ємо підсумки. Спочатку ДОТ бравурно відзвітував про укладання угод строком на три місяці, за тиждень так само бадьоро повідомив, що, як виявилося, підписані угоди не виконуються, і тому підписуються нові. І які ж висновки зробив ДОТ? Чи є гарантія, що нові угоди будуть виконуватися? Відповідальності ж ніякої нема, тільки ціна зросла та передплата додалась.

Про звільнення від відповідальності нових постачальників як про одну з причин безладу кажуть і військові. Бо зараз штрафні санкції – 0,1% від замовлення. Тобто за зрив замовлення на 500 тисяч постачальник сплатить 500 грн за день прострочки. Військові характеризують те, що зараз відбувається у системі забезпечення харчуванням одним словом – "безпрєдєл".

ДОТ звинувачує одних постачальників, які не прийшли на торги, у змові. Однак після цього укладаються прямі договори з іншими постачальниками, які теж не прийшли на торги. Хоча, як сам Жумаділов зазначив у згаданому інтерв’ю, і відповідали кваліфікаційним вимогам. Умовам відповідали, а на торги не прийшли. То, може, і вони були у змові – тільки з ДОТ? Щоб спочатку свідомо не прийти на торги, а потім укласти прямі договори із вищою ціною та передоплатою?

Отже, вища вартість, непрозорість укладання договорів, зриви поставок і неправдиві заяви – це змова і корупція чи управлінська неспроможність? Чесно кажучи, обидва варіанти є катастрофічними. Бо обидва означаю