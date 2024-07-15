Протесты из-за отключения света в Днепре координируются с 'ДНР' – расследование

Российские спецслужбы создали Telegram-группу "Бездеятельность – не выход", где подстрекают украинцев протестовать против отключений света.

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Об этом сообщили расследователи OSINT Пчелы, передает издание Фокус.

По их информации, данный паблик создали российские спецслужбы, чтобы дестабилизировать общественно-политическую ситуацию на фоне отключений света и проведения мобилизационных мероприятий из-за агрессии РФ.

Так, 11 июля 2024 года была создана Telegram-группа "Бездеятельность – не выход" и по состоянию на 13 июля 2024 года в группе уже 914 участников. Лозунг группы – "Группа небезразличных людей, которым надоело произвол ДТЭК и ТЦК".

Как отмечают аналитики, телеграмм-канал курирует российская ФСБ.

Расследователи установили, что владелец указанной группы привязан к российскому номеру телефона +79309835756.

OSINT Пчелы выяснили, что это Святенко Евгений Олегович, 25.04.1998 г.р., уроженец г. Донецка, имеет паспорт гражданина Украины и гражданина РФ. Также есть еще несколько админов – мать и жена Евгения Святенко.

"Учитывая тематику этой группы и факт привязки российского номера телефона к аккаунту владельца группы, а также его донецкое происхождение и российское гражданство, мы можем быть уверены – этот канал организован российскими спецслужбами для дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе на фоне отключений света и проведение мобилизационных мероприятий из-за агрессии РФ" – отмечают расследователи.

Ранее сообщалось, что акцию протеста против графиков отключения в Каменском активно поддерживали российские пропагандистские СМИ и провоенные телеграммы-каналы.