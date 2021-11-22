Протаранил два авто и ранил четырех копов: под Львовом водитель устроил гонки с полицией. Фото

Во Львовской области 22 ноября водитель Renault Duster устроил гонки с полицией, пытаясь скрыться. В результате он повредил два служебных автомобиля, также пострадали четверо правоохранителей.

Об этом сообщается на Facebook-странице полиции Львовщины. Нарушителя удалось остановить через несколько десятков километров (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что правоохранители заметили, как водитель автомобиля на автодороге между городом Городок и селом Бартатов нарушил правила дорожного движения.

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Несмотря на требования остановиться, нарушитель увеличил скорость, чтобы скрыться от преследования.

Во время погони водитель повредил два служебных автомобиля, в результате чего четверо полицейских получили телесные повреждения.

Остановить нарушителя удалось на окраине села Стоянцы. 35-летний водитель отказался пройти освидетельствование на предмет алкогольного опьянения.

Открыто уголовное производство по части 2 статьи 345 (умышленное нанесение сотруднику правоохранительного органа легких или средней тяжести телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до пяти лет ограничения или лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области в начале ноября водитель устроил гонки с полицией. Он протаранил патрульный автомобиль и микроавтобус. Правоохранители преследовали его в трех районах Киевщины.