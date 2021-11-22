Протаранил два авто и ранил четырех копов: под Львовом водитель устроил гонки с полицией. Фото

Юрий Сергиенко
Расследования
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Протаранил два авто и ранил четырех копов: под Львовом водитель устроил гонки с полицией. Фото

Во Львовской области 22 ноября водитель Renault Duster устроил гонки с полицией, пытаясь скрыться. В результате он повредил два служебных автомобиля, также пострадали четверо правоохранителей.

Об этом сообщается на Facebook-странице полиции Львовщины. Нарушителя удалось остановить через несколько десятков километров (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Нарушителя остановили через несколько десятков километров.

Отмечается, что правоохранители заметили, как водитель автомобиля на автодороге между городом Городок и селом Бартатов нарушил правила дорожного движения.

Видео дня
Полиция заметила нарушителя между Городком и Брататово.

Несмотря на требования остановиться, нарушитель увеличил скорость, чтобы скрыться от преследования.

Во время погони водитель повредил два служебных автомобиля, в результате чего четверо полицейских получили телесные повреждения.

Нарушителя остановили через несколько десятков километров.

Остановить нарушителя удалось на окраине села Стоянцы. 35-летний водитель отказался пройти освидетельствование на предмет алкогольного опьянения.

Остановили нарушителя возле села Стоянцы.

Открыто уголовное производство по части 2 статьи 345 (умышленное нанесение сотруднику правоохранительного органа легких или средней тяжести телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до пяти лет ограничения или лишения свободы.

Нарушителя задержали.
Задержанный нарушитель.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области в начале ноября водитель устроил гонки с полицией. Он протаранил патрульный автомобиль и микроавтобус. Правоохранители преследовали его в трех районах Киевщины.

УкраинаНациональная полиция Украины