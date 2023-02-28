Просто подписала доверенность: журналисты нашли 62-летнюю пенсионерку, которая является владелицей активов Медведчука и Казака. Видео

Бывшие нардепы Виктор Медведчук и Тарас Козак до сих пор скрывают в Украине свои активы благодаря оффшорным структурам и подставным лицам. Одной из таких есть 62-летняя львовянка Ольга Куць. Именно на нее окружение предателя Медведчука записало частицы в нескольких столичных компаниях с активами на сотни миллионов гривен.

Видео дня

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info. Журналисты выяснили, что бывшая работница одной из фирм экс-нардепа Тараса Козака Ольга Куць считается бенефициаром ряда фирм, владеющих дорогой землей и недвижимостью в Киеве (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В разговоре с журналистами женщина признала, что была и продолжает быть подставным лицом.

Так, в частности, Куц является конечным бенефициаром компании "Истстрой", на которую оформлен почти гектар земли на бульваре Дружбы народов с целевым назначением – "для строительства гостинично-офисного дома". Ориентировочно стоимость участка оценивается в 160 миллионов гривен

Женщина также является бенефициаром фирмы "Таун Ленд Компани", заказавшей строительство жилого комплекса "Поэтика" в Киеве. На фирму сейчас оформлен ряд объектов незавершенного строительства по адресу, где строят ЖК.

Кроме этого Ольга Куць является совладелицей компании "Промтек", в распоряжении которой находится свыше гектара земли на киевской Борщаговке с целевым назначением – строительство культурно-развлекательного комплекса.

Журналисты выяснили, что компании, в которых Куць числится владелицей самых больших долей, связаны со строительным бизнесом нардепа от "ОПЗЖ" Вадима Столара.

В 2020 году долю в бизнесе Столара приобрели Виктор Медведчук и его близкий соратник Тарас Козак. И хотя сами Медведчук и Козак среди официальных партнеров Столара так и не появились, но именно тогда совладелицей упомянутых компаний стала Ольга Куць.

Таким образом, за Куць на самом деле может стоять само окружение Медведчука, скрывая ценные активы от возможных арестов, предполагают расследователи.

Во время разговора с журналистами женщина признала, что не является реальной владелицей киевских компаний, а просто подписала доверенность, когда работала на предприятии брата Козака.

Также женщина заявила, что никогда не получала никаких средств от деятельности этих фирм и охотно избавилась бы от этих активов "прямо сегодня".

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно суд арестовал имущество супруги Виктора Медведчука Оксаны Марченко, которая подозревается в финансировании российских оккупационных группировок. Общая стоимость этих активов составляет более 5,6 млрд. грн. В частности, арест был наложен на пакеты по 14% акций в двух облэнерго и более 4% в третьем, "которыми Марченко владеет через пять оффшорных компаний".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!