Просила сделать кесарево, но врачи отказали: в Полтаве умер новорожденный, мама винит врачей

В Полтаве, в областном перинатальном центре умер новорожденный. Мама считает, что в смерти ребенка виноваты врачи этого заведения. Они отказались сделать кесарево сечение, хотя знали, что плод крупный. А сейчас медики заявляют, что во время родов у ребенка возникло редкое осложнение.

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Мама просила сделать кесарево сечение

В Полтавском областном перинатальном центре умер новорожденный ребенок. Малыш прожил всего лишь сутки. Мама Олена Потемкина обвиняет врачей.

По ее словам, УЗИ показало, что плод весит 4 кг 400 г, а это достаточно крупный ребенок и во время родов могут быть проблемы. К тому же на УЗИ было видно, что плод обмотан пуповиной, что могло привести к асфиксии.

Олена говорит, что до этого рожала сына в 2018 году, он тоже был крупным и во время родов были проблемы – от также застрял. Но врачи к мнению мамы не прислушались, заявили, что вес ребенка не является показателем к операции.

Рожала Олена 7 августа. Сначала плод не опускался в родовые пути, а когда опустился, то произошло непредвиденное – малыш зацепился плечиком и застрял. Тогда врачи начали буквально выдавливать ребенка из живота матери.

Олена рассказывает, что ребенок появился черно-синего цвета без признаков жизни, с поломанным плечиком. Его тут же понесли в реанимацию. Но на следующий день, 8 августа в 15:50 ребенок умер.

Однако еще за несколько часов до смерти, примерно в 13:00 женщину вызвали в отделение реанимации и уже попросили написать разрешение на вскрытие. И оформить документы: свидетельство о рождении и свидетельство о смерти. Причину смерти врачи назвали – асфиксия.

В областной администрации говорят: действовали по закону

В самом Полтавском перинатальном центре сообщили, что создали комиссию, а все собранные материалы передадут в полицию. Однако более подробный комментарий получить не удалось – заведующая отделением патологии беременности Ольга Магда ушла в отпуск, а сама заместитель главного врача областной больницы по акушерству и гинекологии, директор перинатального центра Виктория Ващенко, как сообщили в приемной, на момент ЧП еще была в отпуске. Поговорить с ней не удалось, она все время была занята в операционной.

В областной администрации о случившимся знают. Смерть новорожденного на брифинге прокомментировал директор департамента охраны здоровья Виктор Лысак. По его словам, в медицинском заведении все проводилось в рамках существующего законодательства.

"Что касается того, как будут проводить процесс родов, решают врачи. Все необходимое они делали и проводили. Теперь специалисты департамента охраны здоровья и специалисты областной больницы способствуют проведению расследования", – заявил Лысак.

Редкий случай, который нужно было предусмотреть

Также стало известно, что для пациентки созывали консилиум врачей. Один из его участников, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии Полтавского медицинского университета Владимир Лихачов (кстати, на этой же кафедре работает и директор перинатального центра Виктория Ващенко) сообщил изданию "Полтавська хвиля", что крупный плод не был показанием для кесарева сечения, и что предыдущие роды, несмотря на крупный плод, проходили природным путем.

Лихачов утверждает, что обвитие пуповиной шеи ребенка не подтвердилось. Однако во время родов у женщины возникло редкостное и серьезное осложнение, которое встречается раз на несколько случаев – дистоция плечиков. Лихачов уверяет, что работали очень опытные специалисты, врачи высшей категории. И все действовали соответственно протоколам.

Однако ребенок родился в состоянии асфиксии и на следующий день умер.

Дистоция плечиков действительно редкий случай, он встречается у 0,2-3% рожениц. Это когда головка плода уже рождается, а одно из плечиков ребенка застревает. Это опасно тем, что ребенок может получить серьезные травмы. Однако риски дистоции плеча необходимо учитывать во время дородового наблюдения, и если у пациентки высокий риск возникновения такого осложнения, то следует планировать кесарево сечение.

Кстати, к рискам дистоции как раз и относится крупный плод. "Дистоция плеча может возникнуть в случае крупного плода или диабета у матери" - об этом говорится в Руководстве 00995 МОЗ Украины.

Сейчас по факту смерти новорожденного Полтавской полицией под процессуальным руководством Полтавской окружной прокуратуры открыто уголовное производство по ч.2 ст. 140 УК Украины – Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинскими работниками, которые привели к тяжелым последствиям.

Виновному грозит до трех лет лишения свободы с лишением права занимать соответствующие должности или заниматься некоторой деятельность на срок до трех лет.